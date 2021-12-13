Türkiye Akrabalar birbirine girdi: Yaralılar var

Akrabalar birbirine girdi: Yaralılar var

Türkiye

Akrabalar birbirine girdi: Yaralılar var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 23:40 Son Güncelleme:
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Olay, Bahçelievler Mahallesi Babakovdu mevkii 40155. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda N.A, D.A, H.G. ve V.A. yaralandı. Baş ve vücutlarına demir sopalarla darbe alarak yaralanan N.A. ve D.A. olay yerine sevk edilen ambulansla, H.G. ve V.A. ise polis ekip otosu ile Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA (İHA)

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