Türkiye Akrabaların kavgasında kan aktı

Akrabaların kavgasında kan aktı

Türkiye

Akrabaların kavgasında kan aktı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde akrabalar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

01 Ocak 2022, Cumartesi 20:14 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde akraba oldukları belirlenen iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Şahabettin Bilgin (35), Özkan Bilgin, Reşit Bilgin, Naci Bilgin, Nevzat Bilgin ile olay yeri yakınlarından geçmekte olan Yakup Duranay’a ve Fatma Ceylan’a isabet etti.

Saçmaların vücuduna isabet ettiği yaralılardan Şahabettin Bilgin olay yerinde hayatını kaybederken diğer 6 yaralı için ise olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Şahabettin Bilgin’in cenazesi jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Köyde çıkabilecek olaylara karşı jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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