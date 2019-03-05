Bayramiç ilçesinde dün saat 02.30 sıralarında Camikebir Mahallesi, Garaj Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre B.K. annesi H.K.'ya cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i 17 kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'RAMAZAN DEMİR'İ SEVİYORDUM, 2 AYDIR GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI'

Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, anne H.K.'nın ifadesine başvuruldu. H.K.'nın polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde, Ramazan Demir ile 2 aydır gönül ilişkisi olduğunu söylediği ortaya çıktı. H.K. ifadesinde, "Ben Ramazan Demir'i seviyordum. Akrabamız olduğu için o da evimize rahatlıkla girip çıkıyordu. Son gün geldiğinde de görüştük. Fakat son görüşmemizde sadece konuştuk. Daha önce de ilişkide bulunduk" dedi.

Öte yandan eşi 2 yıl önce vefat eden H.K.'nın, olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından, 'Zamanla ipin ucunu bırakıyor insan, kime sabır göstereceğini, kimden vazgeçeceğini, kime sen benimsin ve kime sen bilirsin, diyeceğini de zaman ile anlıyor' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen B.K.'nın ifadesinde ise "Annemi daha önce Ramazan Demir'le aynı yatakta gördüm fakat kendimi dizginledim. Ramazan Demir'i de bu olaydan sonra uyardım. Fakat Ramazan Demir bu uyarılarımı dikkate almadı. Beni tersledi. Ben de şuurumu kaybederek bu olayı yaptım" dedi.

Ramazan Demir'in cenazesi ise bugün Bayramiç ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.