Akran zorbalığı ile mücadele için ailelere 7 ipucu

1- ŞİDDETI ŞİDDET İLE ÇÖZMEYE ÇALIŞMAYIN

Bazen anne babalar “O sana vuruyorsa, sen de ona birtane vur” gibi çocuğun kendini savunabilmesine yönelik önerilerde bulunur. Ancak bu durum davranışın sonlanmasına değil daha da büyümesine neden olur.

2 -ZORBAYI DURDURMAK İÇİN...

Zorbalığa uğrayan çocuk, zorbayı hem sözel hem de beden diliile umursamamalı, kısa cevaplar vermeli. Zorba hâlâ şiddete devam ediyorsa o ortamdan uzaklaşmalı ve orada bulunan güvendiği bir yetişkine bu durumu haber vermeli. Bu şekilde karşılık verildiğinde hem zorba durdurulmuş olacak hem de arkadaşlar arasındakiilişki daha pozitif biriletişime dönebilecektir.

3- BİLGİLENDİRİN

Zorbalık yapan çocukların çoğu, yaptığı davranışın ne sonuçlar vereceğini bilmez. Kurban ya da bu duruma tanık olan çocuklar ise bu konu hakkında bir yetişkine haber vermesi gerektiğini düşünemez. Çocuğunuza zorbalığın kesinlikle kabul edilemeyecek bir davranış olduğunu, eğer böyle bir durumla karşılaşırsa onun suçu olmadığını, öğretmenine ve size anlatması gerektiğini öğretin. Karşılaştığı sistemli şiddet karşısında birlikte çözüm yolları bulabileceğiniz konusunda ona umut aşılayın.

4 -EKSİKLERİ TAMAMLAYIN

Eğer çocuğunuz garip davranışlar ya da komik olmayan espriler gibi nedenlerle zorbalığa uğruyorsa ona yaşına daha uygun espriler ya da davranışlar öğretebilirsiniz. Çocuğunuz eksik olan öz bakımına dair zorbalığa maruz kalıyorsa(örneğin ‘çok pis kokuyorsun’) öz bakım becerilerini geliştirin.

5- SEBEBİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIN

Zorbalık yapan çocuk konusunda suçlayıcı olmayın. Hiçbir çocuk bir anda bir başkasına zorbaca davranmaya başlamaz. Bazen ev ortamındaki gerginlikler, uygulanan fiziksel ya da duygusal şiddet çocuğun öğrendiği ve model aldığı davranış biçimleri olabilir. Zorbalık yapan sizin çocuğunuz ise anne-baba olarak tutumlarınızı tekrar gözden geçirin.

6 -İYİ ÖRNEK OLUN

Birine kızdığınızda hakaret içeren, küfürlü, taciz eden tarzda konuşursanız çocuğunuza zorbalığı normalleştirirsiniz. Çocuklar gördüklerini modeller, bu nedenle ona iyi örnek olun.

7 -NEZAKETİ ÖĞRETİN

Çocuğunuza başkalarının fiziksel özellikleriyle ya da ekonomik durumuyla dalga geçmenin kötü olduğunu söyleyin. Empati kurmayı, nezaketi, sıra beklemeyi öğretin.