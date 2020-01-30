Akra’ya yolculuk

Akra’da ne yenir?

Birçok kabilenin yaşadığı Gana’da farklı geleneksel yemek türleri vardır. Bunlardan en popüler olanları fufu, pürüzsüz ve ekşi banku ile yenen yer fıstığı, hurma ağacı ve okro gibi çorbalardır. Diğer popüler yemekleri Kenke denilen baharatlı muz kelewele’dir. Kuruyemiş ile kavrulmuş et, biberli patates kızartması gibi sokak lezzetleri de bulabilirsiniz. Deniz kenarında ızgara veya şiş karides ve istiridye bulabilirsiniz.

Fufu

Ülkenin milli yemeği fufu, püre haline getirilen tatlı patatesten yapılıyor. Tadı normal patates püresine benzese de ondan daha ağır ve koyudur.

Tilapia

Bir çeşit balık yemeğidir. Bu balığın ne derece sağlıklı ve güvenli olduğu tartışmalı olsa da burada çok yenilen ve sevilen bir balıktır.

Banku

Fermente mısır hamurudur. Piştikten sonra çorba, güveç veya sos ile servis edilir.

Yer fıstığı çorbası

İsminden de anlaşılacağı gibi yer fıstığından yapılan bir çorbadır.

Waakye

Fasulye ve pilavdan oluşan özel bir tabaktır.

Akra‘da gezilecek yerler

Kentin genel manzarası için Skybar'ı gezebilirsiniz, buradaki panoramik manzaraya hayran kalacaksınız. Akra sahilinde uğultulu şehir merkezinden uzaklaşabileceğiniz harika plajlar yer alır. Akra'nın eteklerinde yer alan Labadi Plajı bu güzel plajlardan biridir.

Skybar

Kırmızı ve yeşil kuleleri kentin simge yapıları gibi duran Villagio'nun tepesinde, Skybar bulunur. Şehrin içinde yer alan ve Akra'nın 360 derecelik kesintisiz manzarasını sunan tek yer burasıdır. Burada yemek yiyebilir ya da içeceğinizi yudumlarken Akra’nın eşsiz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

Makola Pazarı

Bu pazar her zaman kalabalıktır. Buradan alabileceğiniz en güzel şey renkli, yerel boyalı dokuma kumaşlardır. Yemek tezgahlarından gelen odun kokusu ve göreceğiniz bol miktarda eşya, başınızı döndürebilir. Burada alışveriş yapmak zor ama bir o kadar da eğlencelidir. Pazar ayrıca geleneksel Gana yemeklerini tatmak için de mükemmel bir yerdir.

Jamestown

Kentte her yıl düzenlenen Chale Wote Sokak Sanatı Festivali, eski sömürge mimarisi ve çılgın sokak pazarı atmosferi ile modern Gana'nın bir simgesi haline gelmiştir. Ussher Kalesi'ndeki harabeleri ve Christiansborg Sarayı'nın manzarasını izleyerek, High Street boyunca bir gezinti yapabilirsiniz. Burada bulunan deniz feneri de görülmeye değer bir diğer noktadır. Fenere çıkabilir, manzarayı seyredebilirsiniz.

Bağımsızlık Meydanı

Kwame Nkrumah tarafından yakılan Afrika’nın kurtuluşunu simgeleyen ateşin halen yandığı Bağımsızlık Meydanı, özel anma günleri hariç yılın çoğu zamanında boştur.

WEB DuBois Memorial Center

Müze, büyük medeni haklar lideri Pan-Afrikanist William Edward Burghardt DuBois'in yaşamına adanmıştı. Burası aynı zamanda kendisinin eski evidir.

Kwame Nkrumah Türbesi

Gana'nın ilk cumhurbaşkanı ve bağımsızlığın öncüsü Kwame Nkrumah'ın adını taşıyan bu müze, Kwame adamın hayatı hakkında genel bir fikir edinmek için ideal bir yerdir.

ANO Kültürel Araştırma Merkezi

Gana sanat tarihçisi, yazar ve yönetmen Nana Oforiatta-Ayim tarafından kurulmuş olan bu merkez sergiler ve gösterilere ev sahipliği yapar.

Bojo Plajı

Bojo Plajı, Akra şehrinin batısında çok da uzak olmayan bir plajdır. Berrak suyu, şezlongları, palmiyeleri ile dinlenmek için güzel bir plajdır.

Goethe-Institut

Gana'da, Alman hükümetinin kültürel faaliyetler düzenlediği bu enstitü, Akra'daki popüler bir etkinlik mekânıdır. Burada her ayın ilk cumartesi günü açılan tezgâhlarda el işlerinden, turşuya, makarna ve organik sebzelerden resimlere kadar çok çeşitli ürünler bulabilirsiniz.

Osu Kalesi

Danimarkalılar tarafından 17. yüzyılda inşa edilen kale ilk olarak kıymetli metal ticareti yapmak için kullanıldı, ancak Danimarkalıların iktidara gelmesinden sonra, köle ticaretine tanıklık etmiştir. Daha sonra hükümet binası olarak kullanılmış ve Gana 1957'de bağımsızlık kazandığında, Başkanlık Evi olmuştur. Pazarları, sahili, eğlence mekânları ile pek çok güzellikler sunan Akra’yı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.