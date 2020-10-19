Akrep burçlarının doğum günü kutlu olsun

Su grubundan olan Akrep burcu soğuk ve nemli niteliktedir. Geceye ait ve dişil bir burçtur. Sonbaharın kendini iyice hissettirdiği Ekim ayı sonunda dönemi başlar ve bittiğinde iyice soğuklar bastırmış olur. Doğada yaprakların dökülmesi ve mevsimin kendini kışa hazırlamasıyla bir bitişi ve sonlanmayı anlatır. Dönüşüm ve yeniden doğuş enerjisi hakimdir.

Sembolü doğadan tanıdığımız akreptir. Düşmanını sokmaya her an hazır kuyruğu havadadır. Astrolojik sembolünde de bu figürü çok rahat görebiliriz. Burç Yöneticisi olan gezegen Mars’tır ve aynı Mars gibi Akrep burçları güç ve hareketi sever. Oldukça tutkulu bir yapısı vardır. Koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Bu tutumu biraz bencilce ve kendini düşünen bir yapı olarak algılanabilir ama amacı deneyimlemesi gerekenlerden taviz vermeden, hedefe odaklı yapısından kaynaklanır.

Biraz gizemlidir. Metafizik konularına karşı meraklı yapısıyla bilinmeyene ve ölüme ilgisi diğer burçlara nazaran daha fazladır. Sezgileri çok yüksektir. 6.hissini iyi kullanmasıyla bulunduğu ortamlarda gidişatı çok güzel tahmin eder ve ona göre yol alabilir.

Duyguları çok derindir, sevdiği zaman tutkuyla sever ve kolay kolay sevdiklerinden vazgeçmez. Israrcı yapısını hayatının her kolunda görebiliriz.

Sevdiklerine yaklaşımı, mesleği ve olaylara gösterdiği ilgi ile de bu yaklaşımını görebiliriz. Oldukça sadakatlidir ve kendine yanlış yapıldığında kolay kolay affetmeyen ve intikam almaya yönelik hisleri hep yaşadığı duygunun derinliğinden ve sadakatinden kaynaklanır. Özellikle kendine yapılan yanlışı unutmaz ve ‘İntikam soğuk yenen bir yemektir’ deyişi Akrep burçlarını çok iyi anlatır.

Peki Güneş, Akrep burcunda kendini nasıl ifade eder?

Güneş, hayat enerjimiz ve yaşamımızdır. Kimliğimizi ifade eder. Güneş burcu Akrep olan kişiler yukarıda bahsettiğimiz gibi gizemli, güçlü karakterli ve duygulu olurlar. Daima bir hedefleri vardır ve bu yolda kararlı bir biçimde ilerlerler. Güç peşinde koşabilirler. Hisleri ve sezgileri çok güçlüdür ve önsezilerini kullanarak rahat yol alırlar.

Güneş'in Akrep burcu transiti hepimizi nasıl etkiler?

Güneş’in 22 Kasım’a kadar kalacağı Akrep burcu, yükselen burcumuza göre aşağıdaki alanlarda konuları hayatımızda ön plana çıkartıp görünür hale getirecektir. Buna göre;