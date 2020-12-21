Ay Akrep burcu ve kristalleri

Dumanlı kuvars: Duygusal hayatınızın yönünü anlatan Ay Akrep burcunda olduğunda duygular sabittir. Bu sabitlik, size artık hizmet etmeyen şeyleri terk etmeniz gerektiğinde işinizi zorlaştırır. Dumanlı kuvars, hayatınızın gerekli alanlarında duygusal dönüşümü yapabilmeniz konusunda size destek verebilir. Genel olarak soğukkanlısınız ve duygusal tepkileri hemen vermezsiniz. Bunun olumlu yönü kontrollü davranmanıza sebebiyet vermesi. Olumsuz yönü ise duyguları bastırmak. Akrep sessiz burçlardan biri ve Ay bu burçta yerleştiğinde, bu sessizlik duygularla ilişkilidir. Yani duygular çok derindedir ve açıkça ifade edilmesi zaman alır. Dumanlı kuvars, zor zamanlarda zaten sahip olduğunuz duygusal dayanıklılığınızı arttırırken, en stresli durumda bile soğukkanlı kalabilmenize yardımcı olur. Kararlılığınızı arttırır ve duygusal anlamda güç kazandırır. Cesaretiniz tartışılmaz derecede yüksek. Başkalarının cesaret edemediği konulara girmek sizin için zor değil. Duygusal açıdan en krizli durumlara bile kendinizi hazır hissedersiniz. Başkaları size kolay zarar veremez, buna karşı dayanıklısınızdır. Ama kendi kendinize zarar verebilirsiniz. Bu sizin en zayıf ve problemli alanlarınızdan biri. Bu yüzden üzerinizdeki negatif enerjiyi dağıtabilmeniz önemli. Dumanlı kuvars kullanmak negatif enerjileri sizden uzaklaştıracaktır.

Rutil kuvars (melek saçı): Sezgileriniz güçlü ve kavrayışınız keskin. Her olayla başa çıkabilmenizi sağlayan kriz yönetim beceriniz var ve bu beceriniz hayli gelişkin. Hatta kriz yaratan durumlar size avantaj bile sağlayabilir, zira başkalarına nazaran bu durumlarla başa çıkabilme yeteneğinizi kullanabileceğiniz bir ortam yaratır. Rutil kuvars (melek saçı) duygusal dayanıklılığınızı arttırır, ruhsal anlamda daha da güçlenmenizi sağlar.

Şahin gözü: Her ne kadar güç isteseniz de, bunu açıkça beyan etmekten kaçınabilirsiniz. Aslında yüksekleri hedefliyorsunuz. Şahin gözü, hedefinize ulaşmanıza yardım eder.

Labradorit: Akrep burcunun eski ismi kartaldır ve bu hayvan her zaman yükseklerde uçar. Her zaman derinlerde dolaşıyorsanız, bir müddet için yukarı bakmayı ve yüksek hedeflerinizi hatırlamayı ihmal etmeyin! Bu yüksek hedefler, yüksekler, bilincin yüksek hallerini deneyimlemek için de test edilebilir. Labradorit kullanabilirsiniz. Bilincinizi yükseltecek olan bu taş mistik bir taş ve gizemleri keşfetmenize de yardımcı olur. Farkındalığınızı arttırır ve bilinç dönüşümüne katkıda bulunur.

Duygusal anlamda en büyük ihtiyaçlarınızdan biri, güvendiğiniz ortamlarda ve kişilerin yanında olmak. Duygusal yoğunluk hissettiğiniz kişi sayısı fazla değil ama onlarla birlikte olmak sizi güçlendiriyor ya da güçlü hissetmenizi sağlıyor. Sadakat ve güven birincil ihtiyaçlarınızdan. Güvenmediğiniz ortamda daima rahatsız hissedersiniz ve kuşkudasınızdır. Bu da hızlı gelişiminizi engeller. Çünkü fazla içe dönük kalırsınız.

Çeriot: Hayli tutkulu bir mizaca sahipsiniz. Bu tutkular cinsellik alanında da kendini gösteriyor. Duygusal olarak doyurulduğunuzda ve cinsel olarak tatmin hissettiğinizde güçleniyorsunuz. Tam tersi durumda öfke, kızgınlık hissediyor, bu konuda mahrum bırakılmak sizi üzüyor. Daha sonraki zamanlarda bu konuyu ödeştirme çabasına bile girişebilirsiniz. Çeriot bu türde zorlanmalarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olur. Rodonit kristali bu konuda affedici olmanıza yardım eder.

Herkimer elmas: Ruhsal konulara doğal olarak açık ve yeteneklisiniz. Duygusal anlamda aşkınlık arzusundasınız. Algılarınız keskin. Herkimer elmas sezgilerinizi ve partnerinizle telepatik bağınızı güçlendirir. Ona tutkulu bir şekilde bağlısınız ve bu bağı sanki hiç bitmeyecek gibi gülü hissediyorsunuz. Partnerinizden gelecek herhangi bir üzüntü, acı, bu yüzden onu bağışlamakta zorlanmanıza sebep oluyor. Bu, bağınızın çok güçlü olmasından kaynaklı ve aşırı uçlara kaçmaya yakın bir duygu hali.

Siyah obsidiyen: Gücün yanlış kullanımı ve suiistimal ya da manipülasyon olumsuz yönleriniz arasında. Siyah obsidiyen gücün yanlış kullanımından sizi uzak tutar.

Malahit: Cinsel gücün yanlış kullanımı da yine problemli alanlarınızdan biri. Cinsellikle ilgili psikolojik takıntıları da gölge ve zayıf yönleriniz arasına dahil edebiliriz. Malahit bu konuda destekleyici ve tavsiye edilebilir.

Dioptaz: İlişkideki acıların ve zorlukların aşılmasına yardım eder. Geçmişe çok takılırsınız ve aslında bu duygu gelişiminizi engelleyicidir.

Rodokrosit: Geçmişi şifalandırmanıza yardım eder.





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