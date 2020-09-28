Akrep burcu ve taşları

Akrep burcunun Geleneksel doğum taşları; Rodokrosit, Malakit

Psikolojiniz genel olarak sağlamdır, ama bir kez bozulduğunda, tekrar toparlanmanız hayli zaman alacaktır. Negatif enerjiyi ve kirletici etkenleri emme özelliğine sahip Malahit kullanmanız için en uygun taşların başında gelir! Psikolojinizi sağlam ve enerjinizi yüksek tutmak gereken zamanlar için önerilebilir. Nitekim, başarıya giden yolda kendi gölgenizle, karanlık yönlerinizle yüzleşmeniz gerekecektir. Böylelikle hayatta daha sağlam ilerleyebileceksiniz.

Sadakatsizlik affedebileceğiniz bir şey değildir ve böyle bir durumla karşılaştığınızda başa çıkmakta zorlanırsınız. Aldığınız yara, bundan sonrası için başkalarıyla ilişkiler hakkında negatif düşünmenize yol açabilir. Bu yaranız yüzünden sevgide acımasızlaşabilirsiniz. Rodokrosit’in sevgi dolu enerjileri bu konuda şifalandırıcı olarak çalışacaktır.

Akrep Burcunun Ritüel taşları; Garnet, Yeşil Turmalin, Herkimer Elması, Kunzit, Obsidiyen, Kırmızı Spinel, Rodokrosit, Yakut, Asa Quartz, Dumanlı Kuvars, Topaz, Varisit (Variscite)

Sezgileriniz güçlüdür ve hangi yolun sizin için daha iyi olduğunuzu doğal olarak bilirsiniz. Ay taşı veya Labradorit sezgisel kabiliyetlerinizi daha da arttıracak taşlardan biridir.

Doğal bir şifacısınızdır ve karşınızdaki kişilerin zayıf yönlerini tespit ederek onlara yardımcı olma yönünde kabiliyetiniz vardır. Görünenin arkasındaki görünmeyeni tespit etme kabiliyetiniz sizi bir taraftan bir tıp insanı, bir cerrah gibi, bir taraftan problem çözen bir dedektif gibi yapar. Araştırma becerileriniz gelişkindir ve sadece analitik değil, sezgisel süreçler de üzerinde çalıştığınız konularda hangi yönde ilerleyeceğinizi keşfetmenize yardımcı olacaktır. Tüm şifa kristallerini kullanabilirsiniz. Ama özellikle Dumanlı Kuvars, algısal analizlerinizi geliştirme yetiniz konusunda faydalıdır.

Tekamül Yolunda Akrep burcu; Her ne kadar dışarı göstermeseniz de, güç elde etme arzusundasınızdır. Aslında gücünüzü abartıp, başkalarını yönlendirme konusunda da kullanabilirsiniz. Ya da doğrusu olan başkalarını şifalandırma yönünde kullanmayı tercih edersiniz. Güce kendini kaptırmadan, gücü doğru ve dengeli bir şekilde kullanabilme yeteneğinizi ortaya çıkaracak taşlar sizin için uygundur. Siyah Turmalin bu konuda yardımcıdır. Apache Tears taşını güç ile ilgili dürtülerinizi kontrol etmek gerektiği zamanlarda kullanabilirsiniz.

Etrafınızda olan bitene aldırmazlık edemezsiniz, size yapılanlara da. Böylesi zamanlarda sözleriniz can acıtıcı hale gelebilir. Acımasızca davranışlar sergileyebilirsiniz. Sert ve geri dönüşü olmayan kararlar alabilirsiniz. Yeşil Turmalin can acıtıcı sözler sarf etmenin önüne geçmenize yardımcı olabilir. Aquamarin daha insancıl bir yaklaşım kazanmanıza yardımcı olabilir. Ametist sizi sert ve geri dönülemez kararlar almaktan alıkoyabilir.

Dışarıdan çok büyük bir baskı veya acımasızca bir saldırı gelmediği sürece kimseyi incitmeye kalkışmazsınız. Ama kendinize karşı acımasız olabilirsiniz. Hatta bazen gereksizce kendinizi sabote edebilirsiniz. Ellerinizle çok uzun sürede yaptıklarınızı, yine kendi ellerinizle bu kez bir anda yıkabilirsiniz. Larimar kullanmak sizi bu davranış biçimlerinden uzaklaştırır. Dumanlı Quarz kendinize zarar verme eğiliminizi azaltır. Lal taşı hayatta kalma güdünüzü güçlendirir ve krizlerin üstesinden gelmenize yardımcı olur.