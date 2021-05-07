Magazin Akrep dizisi 21. son bölümde flaş ayrılık! Akrep'in Hünkar'ı Suzan Aksoy diziden ayrıldı
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Akrep dizisi 21. son bölümde flaş ayrılık! Akrep'in Hünkar'ı Suzan Aksoy diziden ayrıldı

Akrep dizisi 21. son bölümde flaş ayrılık! Akrep'in Hünkar'ı Suzan Aksoy diziden ayrıldı

Magazin

Akrep dizisi 21. son bölümde flaş ayrılık! Akrep'in Hünkar'ı Suzan Aksoy diziden ayrıldı

Star TV'de ekrana gelen Akrep dizisinin 21. son bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı Akrep dizisinde, Hünkar karakterini canlandıran Suzan Aksoy son bölümle birlikte diziye veda etti.

07 Mayıs 2021, Cuma 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisi 6 Mayıs Perşembe akşamı 21. son bölümüyle ekrana geldi. Star TV'de ekrana gelen Akrep'in son bölümünde, Hünkar'ı canlandıran usta oyuncu Suzan Aksoy diziye veda etti.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda, Ahmet’in otel odasında kendisini aldattığını Efe’den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru’yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Ahmet’in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet’le ipleri koparmaya karar verir. Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar.

Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet’ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir. Aras, Ahmet ve Duru’yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi’ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can’ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet’i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem’den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.


Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
7 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Bulaşık formülü işe yarar mı?
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Top değil bağış
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak'tan romantik paylaşım