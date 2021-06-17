Akrep dizisinin final bölüm fragmanı, dizinin başından bu yana anne kız arasında yaşanan savaşın galibinin kim olacağı hakkında ipuçları veriyor. Demet Akbağ ve Evrim Alasya’nın ezeli düşman olan anne kızı canlandırdığı Akrep dizisinin 26. Bölümde final yapması dizinin hayranlarında üzüntüye sebep olurken, dizinin neden final yaptığı da merak konusu oldu.

AKREP DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

2020 Aralık ayında ilk bölümüyle ekranlara gelen Akrep dizisi 26. bölümünde final yapıyor. Dizinin neden final yaptığına dair yapım şirketi 1141 Production’dan bir açıklama gelmedi. Ancak büyük umutlarla başlayan dizinin beklenen reytingleri alamaması nedeniyle Star TV’nin final kararı aldığı konuşuluyor.

AKREP DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Perşembe akşamları Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Akrep dizisi, final bölümü ile 17 Haziran Perşembe akşamı son kez ekranlarda olacak.

AKREP DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Akrep dizisinin final bölümünde sevdiği adamın intiharıyla sarsılan Ferda bir darbe de annesinden alıyor. Demet Akbağ’ın canlandırdığı Perihan’ın kurduğu tuzak Ferda’nın ölümüne neden oluyor…

AKREP DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zengin bir hayat yaşayan Perihan, bundan kırk yıl önce kızını terk ederek başka bir adamla evlenir. Perihan rahat bir hayat yaşarken, kızı Ferda zorluklarla dolu bir yaşam sürer. Kırk yıl sonra ise anne ve kız bir araya gelir. Ancak yıllar sonra gerçekleşen bu buluşma sevgi dolu bir anne kız buluşması değil, iki düşmanın savaşı olacaktır.

AKREP DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Efe’yi üzerine salan kişiyi öğrenmek isteyen Ahmet, Ferda’ya baskı yapar. Bu esnada da Efe hastanede yaşam mücadelesi vermektedir. Merve, Efe’nin başına gelenlerden dolayı Ferda ve Perihan’ı suçlamaktadır. Fakat ne Ferda ne de Perihan’ın bu durum karşısında durmaya niyeti yoktur. Bu defa sıra Ahmet’e gelir. Perihan Ahmet’i ortadan kaldırmak için Ferda’ya zehir verir ve Ahmet’e içirmesini söyler. Bu sayede arkalarında delil kalmayacaktır. Ayşem’in Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesinin ardından nikah hazırlıklarına başlanır. Ancak Duru, bu durum karşısında kendini büyük bir çıkmazda hisseder. Perihan Duru’ya bu evliliğe izin vermeyeceğini söylerken, Ahmet ise evliliğin olması için elinde geleni yapacaktır.