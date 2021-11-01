Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, hareketli bir hafta bizi bekliyor. Haftanın ilk günü sabah kesinleşecek olan Merkür-Jüpiter uyumlu açısıyla güne olumlu başlıyoruz. El becerilerimiz, kendimizi ifade gücümüz yerinde olacak. Uyumlu açı metabolizmamızın da düzgün çalışacağını gösteriyor. Solunum sistemi, el-kol-omuz bölgesi sorunları her zamankinden çok daha çabuk şifalanabilir. Sindirim sistemimiz de uyumlu açıdan nasibini alacak. Merkür özellikle ince bağırsak işlevleriyle ilişkili olduğundan besinlerin hazmedilmesi ve kana karışması kolaylaşacak.

Üst beden kaslarımıza yüklenmeyelim

Jüpiter açılarında aşırılıklara kaçmayı gösterebileceğinden özellikle aşırı yağlı gıdalardan kaçınalım. Üst beden ve bel kaslarımıza da aşırı yüklenmeyelim, çünkü kas zedelenmeleri kaslarda sonlanan sinir ağlarını da etkileyecektir. Haftanın hemen ikinci günü kesinleşecek Merkür-Plüton karesi sinir ağlarıyla ilgili zedelenmelere işaret ediyor. Merkür daha çok kol-omuz bölgesi ve bu bölgede bulunan sinirlerle ilişkili olduğundan üst bedenimizde sinir ağlarının en yoğun olduğu boyun ve kol altı bölgelerini sakınmakta fayda var. Omzumuzu aşırı gerdiğimizde, zorladığımızda, koltuk değneği benzeri şeylere dayanarak kol altı sinirlerine basınç uyguladığımızda bu bölgedeki sinirlerimiz kolaylıkla zedelenebilir. Boyun bölgesindeki sinir ağları da kollarımızı ve omzumuzu zorladığımızda incinebilir. Özellikle küçük çocukları kollarından çekerek kaldırmaktan kaçınalım.

Merkür -Plüton karesi sinirlerin aşırı uyarılmasını, zihnimizin aşırı çalışmasını, aklımızın belli konulara takılı kalmasını da getirebilir. Çay-kahve benzeri uyarıcı içecekleri fazlaca tüketmekten kaçınalım. Lavanta, nane, melisa, bergamut yağı gibi rahatlatıcı yağlarla masaj yapmak rahatlatıcı olacaktır. Bu yağları inceltilmiş susam yağına ya da basit yağlı kremlere birkaç damla karıştırarak kullanabiliriz. B vitamini içeren gıdalar Merkür işlevlerine yardımcı olur. Merkür'ün sert açı yaptığı bu günlerde tam tahıllar, yumurta ve süt ürünleri, koyu yeşil sebzeler, baklagiller gibi B vitamininden zengin gıdaları ve Merkür'ü destekleyen fındık, dereotu, maydanoz, havuç gibi besinleri daha fazla tüketelim.

Halk sağlığı açısından

Hafta ortasında gerçekleşecek Ay-Mars kavuşumu önümüzdeki bir aylık dönemde kimyasallar, zehirler, gazlar ya da ilaç yan etkileri ve stres nedenli sorunların, gebelik ve doğum komplikasyonlarının, depresyonun öne çıkabilecek halk sağlığı konuları olabileceğine işaret ediyor. Bireysel olarak da ilaçlara, çevresel etkenlere daha hassas, alerjilere daha açık olacağız. Kazalar, sezaryen benzeri acil yapılması gereken ameliyatlar önümüze gelebilir. Yüksek tansiyon, eklem sorunları, kan şekeri ve hormon dengesizlikleri gibi sessiz kalmış kronik sağlık sorunları stres yüzünden tetiklenebilir. Depresyon belirtilerine karşı da uyanık olalım. Hepimizin bezgin ya da çökkün hissettiği zamanlar olabilir, ama bu hiç ara vermeden 15 gün ya da daha fazla devam ediyorsa, uyku düzenimiz bozulmuşsa, sabah kalktığımızda yorgun hissediyorsak, dalgınlık ve konsantrasyon zorluğu yaşıyorsak hekime danışmamız gerekebilir. Gizli kalmış, tedavi edilmemiş depresyon hayatımızı zorlaştırır, fiziksel şikâyetlerimizin artmasına, direncimizin azalmasına, gittikçe daha tatminsiz, daha mutsuz hissetmemize neden olur; yakınlarımızdan, sevdiklerimizden uzaklaşmamıza yol açabilir.

Yeniayın etkileri

Akrep burcunun 12. derecesinde gerçekleşecek yeniay Uranüs karşıtlığı ile geliyor. Yeniay ve dolunay dönemlerinde gergin hissedebiliriz; bu yeniayda Uranüs'ün etkisiyle gerginliğimiz, huzursuzluğumuz daha bariz olabilir. Yeniayın hemen arkasından gerçekleşecek Güneş-Uranüs karşıtlığı hem yeniay civarı, hem de yeniaydan birkaç gün sonrasına kadar etkisini gösterecek. Nabız düzensizlikleri, direncimizde azalma, sindirim sorunları, spazm nedenli karın ağrıları olabilir. Çay-kahve benzeri uyarıcı içecekler nabız atışımızı da hızlandırır ve hassas dönemlerde düzensiz nabız atışlarına neden olabilir. Bu dönemde kafeinden mümkün olduğunca uzak durmak, temiz havada solunum egzersizleri yapmak, ağır gıdalardan ve midemizi çok doldurmaktan kaçınmak, sigara benzeri zararlı maddelerden uzak durmak kalp sağlığımızı korumamıza yardımcı olacak. Ağır olmayan, hafif egzersizler yapabiliriz, ama yemeklerden sonra egzersiz yapmanın kalbimizi aşırı yoracağını unutmayalım. En ideali aç olmak; olamıyorsa yemeklerden en az iki saat sonra egzersiz yapmak daha uygun olacak.

Yeniay etkileri maddi manevi iyicil kabul edilen Mimosa, Acrux ve Alphecca yıldızları ile kavuşum yapıyor. Şans, başarı ve cesaret veren bu yıldızlar iç huzuruna ve şifaya kavuşma çabalarımızın sonuçlarını göreceğimizi vaat ediyor. Tıbbi astroloji gözüyle özellikle hava yoluyla mikrop bulaşına ve solunum yoluyla zehirlenmelere karşı dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor. Maskelerimizden vazgeçmeyelim. Özellikle kapalı ortamlarda hem mevsimsel hastalıklar, hem de bitmesini dört gözle beklediğimiz salgına karşı maskelerimizi kullanmaya devam edelim. Tozlu, dumanlı ortamlardan, temizlik malzemelerini, dezenfektanları koklamaktan mümkün olduğunca kaçınalım.

Yeniayın mutluluk, huzur, sağlık ve gönlünüzdeki güzellikleri getirmesi dileğiyle, haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalınız!