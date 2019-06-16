Akrobasi uçağı böyle çakıldı!

Polonya’nın orta kesimlerindeki Plock kentinde düzenlenen Havacılık Pikniğinde akrobasi gösterisi yapan bir uçak, Vistül Nehri’ne düştü. Pilot, Yak-52 model uçakla izleyenlerin adeta nefesini kesen viril dalış (uçağın spiral şekilde alçaldığı durum) yaptığı esnada uçak üzerindeki kontrolünü kaybederek Vistül Nehri’ne düştü. Uçağın saatte 200 kilometre hızla nehir düşmesi üzerine piknik için bölgede hazır bulunan çok sayıda itfaiye, dalgıç ve sağlık ekibi uçağın düştüğü yere sevk edildi.

Ekipler uçağa ulaşırken, Alman vatandaşı olduğu belirlenen pilotu ise arama çalışmaları başlatıldı. Suyun çok bulanık olması ve debisinin güçlü olması nedeniyle güçlükle yürütülen 2 saatlik çalışma neticesinde Alman pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza akrobasi gösterisini izlemek için nehir kenarına akın etmiş izleyicilerde korku ve paniğe sebep oldu. Nefeslerini tutmuş bir şekilde uçağın viril dalışını izleyen vatandaşlar, son ana kadar pilotun uçağın burnunu kaldıracağını düşünürken, uçağın nehre düşmesiyle adeta büyük şok yaşadı.

DHA