UNESCO listesinde yer alan Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Akropolis'te, bir kısa film için eşcinsel ilişki sahnesi çekilmesi üzerine başlayan tartışma büyüyor. “Departhenon” adlı 36 dakikalık film, 16 Aralık'ta Selanik Üniversitesi'nde gösterilmişti. Ancak yapım, geçen cuma günü internette yayınlanınca ülkede büyük tepki çekti.

'TARİHİ ANITA SAYGISIZLIK'

Kültür Bakanlığı “skandal” olarak nitelendirdiği filmin tarihi anıta saygısızlık olduğunu ve çekimin yasa dışı gerçekleştiğini açıkladı. Film hakkında inceleme başlatıldı. Kimliklerini gizleyen filmin yapımcıları, alanda bulunan tapınak “Partenon”un milliyetçiliği, Yunan uygarlığı kültünü ve ataerkilliği simgelediğini belirterek iki adam arasındaki erotik sahnenin siyasi bir eylem olduğunu savundu. Yunan Aktörler Derneği Başkanı Spyros Bibilas de "Bir Yunan olarak utanıyorum" dedi.