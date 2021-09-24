AKS 2021 sonuçları, kadrolu ve sözleşmeli binlerce aday tarafından merakla bekleniyor. Adaylık Kaldırma Sınavı’ndan 100 üzerinden 60 ve üzeri alan aday öğretmenler başarılı sayılacak ve asil öğretmen olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, AKS 2021 sonuçları açıklandı mı? İşte, meb.gov.tr Adaylık Kaldırma Sınavı sonuç sorgulama ekranı…

AKS 2021 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS 2021 sonuçları 24 Eylül Cuma sabahı saat 9.45 itibariyle henüz açıklanmadı.

2021 ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS 2021 sonuçlarının sınavın gerçekleşmesinin ardından en geç 15 iş günü sonra açıklanacağı belirtilmişti. Sınavın 5 Eylül’de gerçekleştiği göz önüne alındığında Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçlarının 24 Eylül tarihinde (Bugün) açıklanması bekleniyor.

MEB.GOV.TR ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI(AKS) NEDİR?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu ve sözleşmeli ve aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçişi için düzenlenmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS), her yıl 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.