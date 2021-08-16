AKS sınavına bu yıl başvuru alınmayacak ve başvuru şartlarını taşıyan ve başvuru ücretini ödeyen adaylar katılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, AKS sınavı tek oturum halinde 81 il merkezinde gerçekleşecek. Peki, AKS ne zaman yapılacak? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

AKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, 05 Eylül 2021 Pazar Günü Saat 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.

Tek oturum olarak şeklinde düzenlenen AKS 120 dakika sürecek ve Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak. 60 (altmış) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

2021 ADAYLIK KALDIRMA SINAVI, SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sınav giriş belgeleri 27 Ağustos 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

SINAV KONULARI VE DAĞILIMI

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacak. Sınavda çıkacak sorulara dair konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15) 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ) 2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30) 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 5 d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)

1. Eğitim öğretimin planlanması

2. Öğrenme ortamları

3. Sınıf yönetimi

4. Öğretim yöntem ve teknikleri

5. Ölçme ve değerlendirme

Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)