Açılımı Adaylık Kaldırma Sınavı olan AKS’de 100 üzerinden 60 puan ve üzerinde alan öğretmenler başarılı sayılacak ve asli öğretmenliğe geçiş yapacak. www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek AKS sınav sonuçlarının ardından binlerce öğretmen adaylıktan çıkmış olacak. Peki, AKS sonuçları açıklandı mı? Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 23 Eylül Perşembe günü itibariyle henüz açıklanmadı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sınavın gerçekleştiği tarihten 15 iş günü sonra www.meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Sınavın yapıldığı tarih göz önüne alındığında AKS sonuçlarının en geç 24 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.

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ADAYLIK KALDIRMA SINAVI(AKS) NEDİR?

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu ve sözleşmeli ve aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçişi için düzenlenmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS), her yıl 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.