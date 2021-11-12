Binali Yıldırım Türkiye’nin Aksakalı oldu. Aksakal terimi, sözlük anlamının yanı sıra siyasi bir figür olma özelliği taşıyor. Türk Konseyi bünyesinde oluşturulan Aksakallılar konseyinde de her ülkenin bir Aksakalı bulunuyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi’nde birçok önemli konuda görüş alışverişi yapıldı, önemli kararlara imza atıldı.

TÜRKİYE’NİN AKSAKALI BİNALİ YILDIRIM OLDU

Bu kapsamda, kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

Erdoğan, “Sayın Binali Yıldırım'ı, Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Binali Bey'in tecrübesi ve birikimiyle, ulaştırma başta olmak üzere konseyin çalışmalarına her alanda değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üstlendiği bu önemli görevde kendisine başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

AKSAKAL NE DEMEK?

Aksakal terimi TDK’de bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen gibi anlamlar taşıyor.

Bununla birlikte, Aksakal, Türkiye dışındaki Türk ülkelerinde bilge kişi, insanlara yol gösteren, bilgelik ve hikmet sahibi kimse anlamının ötesinde bir siyasi figür olarak da dikkat çekiyor. Türk Konseyi'nin bünyesinde de bu yüzden daimi danışma organı olan Aksakallar Meclisi oluşturuldu ve her ülkenin bu yapıda bir kişi ile temsil edilmesi kararlaştırıldı.

Köyün veya mahallenin aksakalı, o yörenin temsilcisi, bunların birleşimi, kasabanın ya da şehrin temsilcisi olur. Sonuçta ülkenin bir lider aksakalı olur ve oluşumun siyasi yapı nezdinde itibarları olduğu gibi bazen gidişata yönelik yönetime müdahale edip kanaat ifade edebilen konumları da söz konusudur.

Yılda iki defa farklı üye ülkelerin şehirlerinde toplanan Aksakallar Meclisi Konsey'in en üst mercii olan Devlet Başkanları toplantılarına tavsiye niteliğinde öneriler hazırlar.