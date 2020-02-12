Sağlık söz konusu olduğunda önemli olan sadece ne yediğimiz değil, aynı zamanda ne zaman yediğimiz. Bu konu tamamen 'sirkadiyen ritimlerimiz'le ilgili. 24 saatlik döngüler halinde ilerleyen sirkadiyen ritim, uykumuzdan bağışıklık hücrelerimizin en aktif olduğu zamanlara kadar her şeyi yönetir ve yemek yemek de dahil olmak üzere vücudun düzenli olaylara hazırlanmasını sağlar. Ayrıca organlarımızın ve dokularımızın en az aktif olduğu zamanlarda, görev değiştirip iyileşmelerine de yardımcı olur. ﻿﻿﻿﻿Sindirim sistemi, rastgele işlemez. Mesela geceleri daha az tükürük üretiriz, midemiz de daha az sindirim suyu üretir. Bağırsak kasılmalarımız yavaşlar ve kan dolaşımımızdan glikozu alan insülin hormonu daha az salgılanır. Böylece, hücrelere girip yakıt olarak kullanılabilir.

Düşünsenize; insanlık tarihi boyunca yemek hep gündüz yendi ve geceleri hep uyku içindi. Böylece vücudumuz gün boyunca yiyecekleri daha verimli bir şekilde işlemek üzere düzenlendi diyebiliriz. California'daki Salk Enstitüsü'nde sirkadiyen ritimleri araştıran Profesör Satchin Panda, "Bu döngüyü değiştirmek için çok zorladık" diyor.

Bununla birlikte elektriğin icadı, geç saatlerde yemek yemeyi daha kolay hale getirdi ve bu da sağlığımız için olumsuz sonuçlar doğurdu.

Örneğin, son zamanlarda Amerikan Kalp Derneği konferansında sunulan araştırmalarda, bir kadının akşam saat 6'dan sonra ne kadar çok yerse, kalp sağlığının daha kötüleştiği ve daha yüksek kan basıncı olduğu açıklandı.

Aynı kaloriyi aldılar ama daha sağlıklı kaldılar

Profesör Panda'nın araştırmasında iki fare aynı yüksek yağlı, yüksek şekerli diyetle beslendi. Aralarındaki fark, bir grubun 7/24 gıda erişimine izni olması, diğerinin sadece 'gündüzleri' 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yeme izninin olmasıydı. Her saat yemek yemeye izni olan fare grubu kilo aldı. Ayrıca yüksek kolesterol ve tip 2 diyabet geliştirmeye başladı. Ancak sadece 8 saatlik zaman diliminde yemek yiyen fareler, aynı sayıda kalori tüketmesine rağmen daha ince ve sağlıklı kaldı. Zaman kısıtlı beslenme, farelerde tip 2 diyabeti tersine çevirebildi.