Akşam ezanı saati aynı zamanda oruçlular için iftar vaktini de gösteriyor. İmsak saatinde oruca başlayan milyonlarca kişi bulundukları ilin akşam ezanı saatinde orucunu açıyor. İşte, Türkiye’nin 81 ilinde iftarı saatini bekleyenler için Diyanet’in hazırladığı namaz vakitleri tablosu…

AKŞAM EZANI BUGÜN SAAT KAÇTA OKUNACAK?

27 ŞUBAT ANKARA İÇİN İFTAR SAATİ: 18:44

27 ŞUBAT İSTANBUL İÇİN İFTAR SAATİ: 18:59

27 ŞUBAT KONYA İÇİN İFTAR SAATİ: 18:48

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ NEDİR?

Miraç Kandili Recep ayının 27. gecesidir. Bir hadis-i şerif meali:

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]

Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutulmalıdır.

İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!