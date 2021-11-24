AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazı farz kılınışı:

1.rekat: 'Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının üç rekat farzını kılmaya' diye niyet edilir ve 'Allah-u Ekber' diyerek namaza başlanır. Subhaneke okunduktan sonra besmele çekilir ve daha sonra Fatiha suresiyle Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'ya gidilerek secdeye yatılır ve doğrulduktan sonra tekrar secdeye giderek ayağa kalkılarak kıyama durulur.

2.rekat: Besmele çektikten sonra Fatiha suresi ve Kur'an'dan bir sure okunur. Rükuya gidilir ve secdeye eğilir. Doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve oturularak Ettahiyyatu okunur. Daha sonra ayağa kalkılır ve kıyama durulur.

3.rekat: Besmele çekilir ve Fatiha okunduktan sonra rüku'ya gidilir. Sonra secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir. Son olarak oturarak Ettahiyyatu ve Allahümme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. Sağa ve sola dönerek 'Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah' diyerek selam verilir. Akşam namazının farzları bu şekilde bitmiş olur.

Akşam namazı sünnet kılınışı:

1.rekat: 'Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya' diye niyet edildikten sonra 'Allah-u ekber' diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Subhaneke okuduktan sonra besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Daha sonra Kur'an'dan bir sure okunur ve Rüku'ya gidilir. Secdeye gidip doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir ve ayağa kalkılır.

2.rekat: Besmele çektikten sonra Fatiha ve arkasından Kur'an'dan bir sure okunarak Rüku'ya gidilir. Secdeye gidilir, doğrulur ve sonra tekrar secdeye gidilir. Oturduktan sonra Ettahiyyatu ve Allahumme Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. En son sağa ve sola 'Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah' diyerek selam verilir ve namaz tamamlanır.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olarak toplam 5 rekat kılınmaktadır. Akşam ezanı okunduktan sonra akşam namazı kılmak için abdest almak ve kıbleye dönerek niyet etmek gerekir. Namaz kılarken varsa seccade serilmesi gerekir. İfttiah Tekbiri ile namaza başlanır.

AKŞAM NAMAZINDA HANGİ SURELER OKUNUR?

Akşam namazında farz ve sünnet olmak üzere Sübhaneke, Fatiha, Kur'an'dan bir sure, Ettahhiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena sureleri okunmaktadır.

ERKEK VE KADINLAR İÇİN AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Namazlarda erkekler ile kadınların arasında kılınış biçiminde farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar şu şekildedir:

Tek başına namaz kılmak için erkekler kamet getirirler, kadınlar ise kamet getirmezler.

Başlangıç tekbiri alınırken erkeklerde elleri kaldırmak sünnettir. Erkekler ellerini baş parmakları kulaklarına değecek şekilde kaldırırlar, kadınlar ise ellerini yalnızca omuz hizasına gelecek kadar kaldırırlar.

Erkekler namaz kılarken ellerini göbek altlarında bağlarlar ve sal ellerini sol ellerinin üzerine koyarlar. Kadınlar ise ellerini göğüs üzerinde birbirine bağlarlar ve sağ ellerini sol ellerinin üzerine koyarlar.

Erkekler rüku durumunda dizlerini dik ve sırtlarını da düz tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını bu durumdayken biraz daha eğik tutarlar.

Erkekler secdede iken kollarını karınlarından uzak tutarlar ve kollarını asla yere değdirmezler. Kadınlar secdede karınlarını uyluklarına yaklaştırarak kollarını yanlarına temas edecek şekilde tutarlar.

Oturuş aşamasında erkekler sol ayaklarını sağa yatırarak otururlar ve sağ ayak parmaklarını kıbleye döndürürler. Kadınlar ise yalnızca ayaklarının sağ taraflarına yatık bir şekilde otururlar.



