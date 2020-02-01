Akşam Postası | 01 Şubat 2020

Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Antalya'da lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Coronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına ilişkin tedbirleri ve son durumla ilgili açıklama yaptı. -Devamını oku...

İstanbul'da eylül ayında meydana gelen depremde Silivri'de birçok bina hasar görmüştü. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada Silivri'de hasar gören 8 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını duyurdu. -Devamını oku...

Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı mahallesinde heyelan oluştu. Heyelanda 2 kişi yaralandı. -Devamını oku...

Dünya

Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den tahliye edilen ve Alman vatandaşlarını taşıyan Alman ordusuna ait uçağa, yakıt ikmali ve mürettebat değişimi için Moskova Havalimanı'na iniş izni vermedi. -Devamını oku...

Çin Başbakanı Li Kıçiang, yeni tip koronavirüs salgınına karşı yaptıkları mücadelede Avrupa Birliği'nin Çin'e tıbbi malzeme temininde kolaylık göstermeleri için çağrıda bulundu. -Devamını oku...

Teknoloji devi Apple, Çin'de ortaya çıkan ve salgın bir hastalık halini alan yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkedeki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı. -Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce birçok ülkeye seyahat yasağı getirme kararı almıştı. Trump o listeye 6 ülke daha ekledi. -Devamını oku...

İngiltere'de 47 yıl sonra Avrupa Birliği üyeliği sona erdi. Başbakan Boris Johnson, yeni bir çağın şafağında olduklarını ifade etti. -Devamını oku...

Spor

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı için oynayacağını açıkladı. -Devamını oku...

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. -Devamını oku...

Magazin

Murat Boz ve Aslı Enver'in, uzun süreli küslüğün ardından yeniden birlikte olduğu iddia edildi. Aslı Enver, sessizliğini bozarak son noktayı koydu. -Devamını oku...

Besteci Atilla Yılmaz, “Eteği Belinde” şarkısı için Manuş Baba’ya (Mustafa Özkan) dava açmıştı. Yılmaz davayı kazandı. Manuş Baba tazminat ödeyecek. -Devamını oku...

Necati Şaşmaz, Elazığ'da çadırlarda kalan depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. -Devamını oku...

Barış Manço'suz geçen 21 yıl! Gözlerimizde yaş kalplerimizde sızı, unutmadık seni... -Devamını oku...

Günün yazısı

Adanalıları kızdıran soru: Adana kebabının yanında pilav verilir mi? -Devamını oku...

Günün şarkısı

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak karnabahar çorbası tarifi, islim kebabı tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifleri. Devamını oku...