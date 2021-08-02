Akşam Postası | 02 Ağustos 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Manavgat’taki yangından üzücü haberler geliyor! Halk ağaçları kesmeye başladı. Azra Gülendam Haytaoğlu günlerdir kayıptı! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş. Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar peş peşe geldi. Daha fazlası için Akşam Postası.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Manavgat’taki yangından üzücü haberler geliyor! Halk ağaçları kesmeye başladı -Devamını oku...
3 Bakan'dan ortak açıklama! 'Bir ilde daha yangın çıktı' -Devamını oku...
Azra Gülendam Haytaoğlu günlerdir kayıptı! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş -Devamını oku...
Yangında 45 keçisi ile mağarada mahsur kaldı! Mucize kurtuluş -Devamını oku...
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İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi! -Devamını oku...
Kendisinden ayrılmaya çalışan eşini kaçırtan ABD’li iş insanının planı tutmadı. Milyoner koca hapsi boyladı. -Devamını oku...
Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay, adeta takipçilerine sitem etti. - Devamını oku
Ünlü isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangılarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın’da video çekerken gözyaşlarına boğuldu. - Devamını oku
Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu pandemi, nedeniyle iki kez nikah tarihini ertelemişti. Çift, nikahlarını yeniden ertelemek zorunda kaldı. - Devamını oku
Pelin Akil ile Anıl Altan 2016’da nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2 yıl önce de ikiz kızları olmuştu. Anıl Altan, baba olmanın zorluklarını anlattı. - Devamını oku
2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları’nda bir ilk! Yasemin Adar, tarih yazdı… -Devamını oku...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu -Devamını oku...
Türkiye Rusya'yı devirdi! Filenin Sultanları bir tarih daha yazdı -Devamını oku...
Milli güreşçi Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı -Devamını oku...