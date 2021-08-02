Akşam Postası | 02 Ağustos 2021

Manavgat’taki yangından üzücü haberler geliyor! Halk ağaçları kesmeye başladı -Devamını oku...

3 Bakan'dan ortak açıklama! 'Bir ilde daha yangın çıktı' -Devamını oku...

Azra Gülendam Haytaoğlu günlerdir kayıptı! Tecavüze uğrayıp vahşice öldürülmüş -Devamını oku...

Yangında 45 keçisi ile mağarada mahsur kaldı! Mucize kurtuluş -Devamını oku...

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İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterdi! -Devamını oku...

Kendisinden ayrılmaya çalışan eşini kaçırtan ABD’li iş insanının planı tutmadı. Milyoner koca hapsi boyladı. -Devamını oku...

Felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay, adeta takipçilerine sitem etti. - Devamını oku

Ünlü isimler ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangılarla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın’da video çekerken gözyaşlarına boğuldu. - Devamını oku

Fatma Toptaş ile Gürkan Topçu pandemi, nedeniyle iki kez nikah tarihini ertelemişti. Çift, nikahlarını yeniden ertelemek zorunda kaldı. - Devamını oku

Pelin Akil ile Anıl Altan 2016’da nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2 yıl önce de ikiz kızları olmuştu. Anıl Altan, baba olmanın zorluklarını anlattı. - Devamını oku





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