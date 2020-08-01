Akşam Postası | 1 Ağustos 2020

Gündem

Pınar Gültekin'in babası: Katilin barında çalışan Ceren'den şüpheleniyoruz. -Devamını oku...

AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a dava. -Devamını oku...

ABD'li firma Nero cinayeti sonrası kararını verdi. -Devamını oku...

Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapıldı. -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı corona virüs çalışmalarına başladı, bir ay sonra sonuç verecek. -Devamını oku...

Bakan Selçuk: 1,2 milyon haneye yardım yapıldı. -Devamını oku...

Bakan Pakdemirli: 63 milyon liralık ceza kesildi. -Devamını oku...

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen tüketiciler için 'Yeşil Enerji' tarifesi imkanı sunuldu. -Devamını oku...

İstanbul'da perakende fiyatları temmuz ayında arttı. -Devamını oku...

Kangallar yeni sistem ile korunacak. -Devamını oku...

Malatya Fayı 7.4 büyüklüğünde deprem yaratabilir. -Devamını oku...





Dünya

DSÖ: Hastalığın etkisi on yıllarca sürebilir. -Devamını oku...

96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi üniversiteden mezun oldu. -Devamını oku...

Spor

TFF'nin aldığı yabancı sınırı kararı Fatih Terim'i etkilemedi. -Devamını oku...

Magazin

Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi. -Devamını oku...

Bodrum Gündoğan’daki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restaurant’ın gürültü kirliliği yaptığını iddia ederek şikayetçi olacağını söyleyen Müjde Ar'a, dava açıldı. - Devamını oku...

Geçtiğimiz aylarda eşi Aslıhan Doğan Turan ile ikinci oğulları Asil Aslan'ı kucaklarına alan futbolcu Arda Turan, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Turan, "Baba olmak beni sakinleştirdi" dedi. - Devamını oku...

Geçmiş Gazete: Beyaz perdede bilhassa “Turist Ömer” tipi filmleriyle şöhreti yakalayan Sadri Alışık, şarkıcılığa başladı. - Devamını oku...





Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Fasulye çorbası

Kirde kebabı

Erişte makarna

Saray sarması

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.