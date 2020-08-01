Akşam Postası | 1 Ağustos 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
01 Ağustos 2020, Cumartesi 17:41 Son Güncelleme:
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Gündem
Pınar Gültekin'in babası: Katilin barında çalışan Ceren'den şüpheleniyoruz. -Devamını oku...
AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a dava. -Devamını oku...
ABD'li firma Nero cinayeti sonrası kararını verdi. -Devamını oku...
Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapıldı. -Devamını oku...
Sağlık Bakanlığı corona virüs çalışmalarına başladı, bir ay sonra sonuç verecek. -Devamını oku...
Bakan Selçuk: 1,2 milyon haneye yardım yapıldı. -Devamını oku...
Bakan Pakdemirli: 63 milyon liralık ceza kesildi. -Devamını oku...
Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen tüketiciler için 'Yeşil Enerji' tarifesi imkanı sunuldu. -Devamını oku...
İstanbul'da perakende fiyatları temmuz ayında arttı. -Devamını oku...
Kangallar yeni sistem ile korunacak. -Devamını oku...
Malatya Fayı 7.4 büyüklüğünde deprem yaratabilir. -Devamını oku...
Dünya
DSÖ: Hastalığın etkisi on yıllarca sürebilir. -Devamını oku...
96 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi üniversiteden mezun oldu. -Devamını oku...
Spor
TFF'nin aldığı yabancı sınırı kararı Fatih Terim'i etkilemedi. -Devamını oku...
Magazin
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi. -Devamını oku...
Bodrum Gündoğan’daki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restaurant’ın gürültü kirliliği yaptığını iddia ederek şikayetçi olacağını söyleyen Müjde Ar'a, dava açıldı. - Devamını oku...
Geçtiğimiz aylarda eşi Aslıhan Doğan Turan ile ikinci oğulları Asil Aslan'ı kucaklarına alan futbolcu Arda Turan, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Turan, "Baba olmak beni sakinleştirdi" dedi. - Devamını oku...
Geçmiş Gazete: Beyaz perdede bilhassa “Turist Ömer” tipi filmleriyle şöhreti yakalayan Sadri Alışık, şarkıcılığa başladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Fasulye çorbası
- Kirde kebabı
- Erişte makarna
- Saray sarması