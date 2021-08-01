Akşam Postası | 1 Ağustos 2021

Antalya Manavgat'taki yangında ölü sayısı yükseldi. Karı-kocanın cansız bedeni bulundu. Devamını oku...

Bodrum'daki yangında nefes kesen anlar! Ölümden teknelerle kaçtılar. Devamını oku...

Konya'daki 7 kişinin öldüğü katliamın nedeni ortaya çıktı! Kediyle başladı… Devamını oku...

Antalya Manavgat’ta başlayan ve ardından 26 ile yayılan yangınların yıkıcı etkisini yok etmek için dört koldan başlatılan seferberlik devam ediyor. Bankalar, marketler, iş dünyası herkes harekete geçti! Devamını oku...

Meteoroloji'den Marmara için sıcak hava uyarısı: Tarih verildi! Devamını oku...

Yunanistan'da orman yangını paniği! 110 çocuk tahliye edildi… Devamını oku...

Koronavirüs aşılarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar… Devamını oku...

Edirne’de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi. Devamını oku...

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya sayfasından yaptığı bir gönderiyle Marmaris’te hayatı olumsuz etkileyen orman yangının son halini paylaştı. - Devamını oku

Sanat dünyasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleriyle tanınan ses sanatçısı Onur Akay, bu sefer Kıbrıslı sanatçı Nil Burak’ın ameliyata alındığını açıkladı. - Devamını oku

Bir süredir oyuncu Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisi Alkan’dan evlilik teklifi aldı. Kalabalık bir masada teklifi alan Nesrin Cavadzade ne yapacağını şaşırdı. - Devamını oku

Sosyal medya sayfasından sık sık yangın çıkan bölgelerle ilgili paylaşımlar yapan Demet Akalın, yaptığı yazım yanlışıyla tepki çekti. - Devamını oku

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran milli okçu Mete Gazoz ve babası Metin Gazoz, duygularını CNN TÜRK canlı yayınında Damla Uğurtürk'e anlattı. - Devamını oku...

Adana Demirspor Başkanı'ndan Fenerbahçe'ye küfür özrü - Devamını oku...

Tokyo Olimpiyatları'nın en çok beklenen yarışlarından Erkekler 100 Metre sonuçlandı. Şampiyon 9.80'lik derecesiyle İtalyan atlet Marcell Jacobs oldu. - Devamını oku...

Galatasaray tarafından satın alınmayınca Monaco'ya dönen Onyekuru, Fransız ekibinde kadro dışı kalmıştı. Nijeryalı oyuncu Olmypiakos ile anlaştı. - Devamını oku...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda yarışan Rıza Kayaalp, yarı finalde Kübalı Mijain Lopez'i yenildi. Kayaalp bronz madalya için bir kez daha mindere çıkacak. - Devamını oku...



