Türkiye Akşam Postası | 1 Aralık 2020

Akşam Postası | 1 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 1 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Bakan Fahrettin Koca corona virüs aşısında müjdeyi verdi, İstanbul'da mesai saatleri değişiyor, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a corona virüs aşısı yapıldığı iddia edildi.

01 Aralık 2020, Salı 17:52 Son Güncelleme:
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Dünya

  • Yağmur ormanlarındaki kayıp oranı son yılların en üst seviyesinde. -Devamını oku...
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a corona virüs aşısı yapıldığı iddiası. -Devamını oku...

Magazin

  • 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini basan alkollü grup kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 50 suç kaydı çıktı. Saldırganlar, tutuklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananları anlattı. Devamını oku...
  • ‘Sadakatsiz’ dizisinde intikam peşinde koşan bir kadını oynayan Cansu Dere, “Yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak” dedi. Devamını oku...
  • 'MasterChef Türkiye 2020'nin dikkat çeken isimlerinden Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medya paylaşımları nedeniyle son 8'e kaldığı yarışmadan diskalifiye edildi. MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı, önceki gün gözyaşları içinde veda eden Uğur hakkında açıklama yaparken, sosyal medyada gündem olan o anların ekrana getirilmesine yönelik eleştirilere de ilk kez cevap verdi. Devamını oku...

Spor

  • Beşiktaş maçının 36. dakikasında dizini tutarak oyundan çıkan Diego Perotti'nin sakatlığı belli oldu. Diz eklemlerinde sorun olduğu ortaya çıkan Perotti yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. - Devamını oku...
  • Corona virüsü atlatan Domagoj Vida, takımla çalışmalara başladı. 14 günlük karantina süresi dolan ve testi negatif çıkan Vida, bugünkü çalışmada yer aldı. - Devamını oku...
  • Formula 1 şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton corona virüse yakalandı. İstanbul'da şampiyonluğunu ilan eden İngiliz pilota yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Hamilton, Bahreyn'de yarışamayacak. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Beyran çorbası
  • Türlü yemeği
  • Şehriyeli bulgur pilavı
  • Midye baklava

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