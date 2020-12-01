Akşam Postası | 1 Aralık 2020

Berber ve kuaförler kapanacak mı?

Corona virüs aşısı ile ilgili ilk anlaşma yapıldı. -

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setini basan alkollü grup kadın çalışanlara saldırdı. Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkollü ve uyuşturucu maddenin etkisinde oldukları iddia edilen kişilerce sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin 50 suç kaydı çıktı. Saldırganlar, tutuklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaşananları anlattı. Devamını oku...

‘Sadakatsiz’ dizisinde intikam peşinde koşan bir kadını oynayan Cansu Dere, “Yabancı olduğum bir durum değil aldatılmış olmak” dedi. Devamını oku...