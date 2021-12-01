Akşam Postası | 1 Aralık 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi! İkinci toplantı 7 Aralık'ta yapılacak -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması! 'Asla faizci olmayacağım' -Devamını oku...

Vahşet! Bir aylık bebeğini öldürüp sobaya attı -Devamını oku...

Merkez Bankası'ndan dövize müdahale -Devamını oku...

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına zam müjdesi! -Devamını oku...

Marketlerde şoke eden fiyatlar! Fark 9 kata yükseldi… -Devamını oku...

Kar etkili oluyor! Ankara kara büründü! Erzurum, Ardahan ve Sivas'a kar yağdı! İşte yurttan manzaralar -Devamını oku...

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 58 kuruş indirim yapıldı. -Devamını oku...

Erdoğan'dan sözleşmeli öğretmen ve kadrolu öğretmen açıklaması: Farkı ortadan kaldırıyoruz! -Devamını oku...

NATO'dan Rusya'ya sert çıkış: Sonuçları çok ağır olur! -Devamını oku...

AB'den zorunlu aşı açıklaması: Düşünmenin zamanı geldi! -Devamını oku...

Covid yardımlarıyla Lamborghini aldı, 9 yıl hapis yatacak! -Devamını oku...

Burcu Kıratlı katılacakları davet öncesi yüzüğünü kasadan çıkarttı. Hazırlık için eve kuaför ve makyöz çağırdı. Yüzüğünü takmak için yatak odasına gittiğinde yüzük yoktu. Polis çağırıldı ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine Kıratlı, çalınan yüzüğünü bakın kime sordu… Devamını oku...

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, şöhretinin zirvesindeyken spot ışıklarına veda etmişti. Uzun süre önce kendine bambaşka bir hayat kurdu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adeta sınırları zorluyor. Devamını oku...

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her sabah saat 10.00’da izleyiciyle buluşan Müge Anlı, programda başarılı sunumuyla büyük övgü alıyor. Müge Anlı şimdi ise kendisine gelen bir hediyeyi sosyal medya sayfasından paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi. Devamını oku...

Serdar Ortaç ile bir dönem yaşadığı birliktelikle ismini duyuran şarkıcı Seçil Gür silikon yaptırdı. Canlı yayına derin göğüs dekoltesiyle çıkan Seçil Gür, program sunucularını şaşırttı. Devamını oku...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı isimli dizide ‘Safiye’ karakteriyle ekrana gelen Ezgi Mola, geçtiğimiz güzel sosyal medyada yayılan görüntüye isyan etti. Ezgi Mola, 3 aylık bebeğine şiddet uygulayan Yunus Göç, hakkında sert yorumlarda bulundu. Devamını oku...

İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasındaki gerilimin videosu ortaya çıktı. - Devamını oku...

Beşiktaş Kayserispor maçının bilet fiyatlarını yarı yarıya indirdi - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı, Kasımpaşa maçında yok. - Devamını oku...

Ronaldo ve Messi arasında soğuk rüzgarlar! Messi'yi sert eleştiren yorumu beğendi - Devamını oku...