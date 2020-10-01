Türkiye Akşam Postası | 1 Ekim 2020

Akşam Postası | 1 Ekim 2020

Türkiye

Akşam Postası | 1 Ekim 2020

Bugün neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.

01 Ekim 2020, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Mercimek çorbası
  • Ev yapımı mantı
  • Mevsim salatası
  • Midye baklava

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu

Yeni nesil çöp kamyonu



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