Akşam Postası | 1 Ekim 2020
Bugün neler oldu, şöyle bir bakalım. İşte günün öne çıkan tüm gelişmeleri. Akşam Postası her zamanki saatinde karşında.
01 Ekim 2020, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM yeni dönem açılış töreninde. -Devamını oku...
- Ege, 4.3 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. -Devamını oku..
- Sınır ötesi için tezkere TBMM'de. -Devamını oku...
- Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi. -Devamını oku...
- Corona virüste bağışıklık oranı açıklandı. -Devamını oku...
- Küçük çocukların çatıdaki oyunu yürekleri ağza getirdi. -Devamını oku...
- Corona virüs tedavisi gören Muhittin Böcek hakkında açıklama. -Devamını oku...
- Şeyda Yılmaz'ın ölümünde yeni gelişme. -Devamını oku...
Dünya
- AIDS'i tamamen yenen tek kişi Brown, lösemiye yenildi. -Devamını oku...
- Karantinadaki papağanlar birbirine küfür öğretti. -Devamını oku...
Magazin
- İbrahim Tatlıses, "Özledim" dedi, gözyaşlarına boğuldu. - Devamını oku...
- Cemal Can Seven, InStyle Men dergisinin ekim sayısına konuk oldu. Cemal Can'ın verdiği pozlar, sosyal medyadan binlerce kez paylaşıldı. - Devamını oku...
- ‘Kilit’ şarkısıyla tanınan 36 yaşındaki Arif Akpınar’ın beyninde bulunan tümörün kötüye gitmesi sonucu hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Burcu Güneş: Dekolte, gelinliğin masumiyetine yakışmıyor. - Devamını oku...
- Norm Ender: Edis'ten daha popülerim. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mevsim salatası
- Midye baklava
Günün videosu
Yeni nesil çöp kamyonu