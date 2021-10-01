Türkiye Akşam Postası | 1 Ekim 2021

Akşam Postası | 1 Ekim 2021

Türkiye

Akşam Postası | 1 Ekim 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM’de çok net mesajlar! MEB harekete geçti! Kantinlerde yeni dönem! Artık yasak... Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı. Daha fazlası için Akşam Postası.

01 Ekim 2021, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM’de çok net mesajlar! -Devamını oku...

MEB harekete geçti! Kantinlerde yeni dönem! Artık yasak... -Devamını oku...

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuşun ifadesi dehşete düşürdü -Devamını oku...

İnanılmaz detay! Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artışla satıldı... -Devamını oku...

Bakan Muş'tan sevindiren açıklama! Cumhuriyet tarihinde ilk... -Devamını oku...

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Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı. -Devamını oku...

127 yaşında hayatını kaybetti: Dünyanın en yaşlı insanı olabilir -Devamını oku...

Seda Sayan’ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör bir organizatörle bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. - Devamını oku

Ebru Şancı, deplasmandan dönen Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü ifşa etti. Şancı'nın bu paylaşımı olay yarattı. - Devamını oku

Kardeşi Hande Erçel sayesinde popülerliği artan Gamze Erçel, kendisine dudak uçuklatan bir hediye aldı. Moda ve tekstil tasarımı mezunu olan Erçel, elektrikli araç satın aldı. - Devamını oku

Mehmet Ali Erbil, dün telefonla bağlandığı bir magazin programında Emel Sayın ile bir dönem aşk yaşadıklarını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil’in bu açıklamasına Emel Sayın’dan yanıt geldi. - Devamını oku

Resmen devreye girdiler! Galatasaraylı yıldıza 10 milyon Euro... -Devamını oku...

Jose Sosa gözden çıkarıldı! İşte sebebi -Devamını oku...

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