Akşam Postası | 1 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM’de çok net mesajlar! -Devamını oku...

MEB harekete geçti! Kantinlerde yeni dönem! Artık yasak... -Devamını oku...

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuşun ifadesi dehşete düşürdü -Devamını oku...

İnanılmaz detay! Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 artışla satıldı... -Devamını oku...

Bakan Muş'tan sevindiren açıklama! Cumhuriyet tarihinde ilk... -Devamını oku...

Uzman çavuşları ilgilendiren karar! Sözleşmesi feshedilmişti… -Devamını oku...

Rusya’da 100 yıl aradan sonra ilk defa hanedan düğünü yapıldı. -Devamını oku...

127 yaşında hayatını kaybetti: Dünyanın en yaşlı insanı olabilir -Devamını oku...

Seda Sayan’ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör bir organizatörle bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. - Devamını oku

Ebru Şancı, deplasmandan dönen Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü ifşa etti. Şancı'nın bu paylaşımı olay yarattı. - Devamını oku

Kardeşi Hande Erçel sayesinde popülerliği artan Gamze Erçel, kendisine dudak uçuklatan bir hediye aldı. Moda ve tekstil tasarımı mezunu olan Erçel, elektrikli araç satın aldı. - Devamını oku

Mehmet Ali Erbil, dün telefonla bağlandığı bir magazin programında Emel Sayın ile bir dönem aşk yaşadıklarını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil’in bu açıklamasına Emel Sayın’dan yanıt geldi. - Devamını oku

Resmen devreye girdiler! Galatasaraylı yıldıza 10 milyon Euro... -Devamını oku...

Jose Sosa gözden çıkarıldı! İşte sebebi -Devamını oku...