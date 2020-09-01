Akşam Postası | 1 Eylül 2020

Avrupa'nın en yüksek gelgit akıntılarına sahip alanlarından biri, Fransa'daki Saint Malo’dur. Gelgit seviyesi yılın belli zamanlarında bu muhteşem görüntüleri oluşturur ve dev dalgalara ev sahipliği yapar. -

Güney Koreli BTS grubu tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de yükselişini sürdürüyor. Grup, 'Dynamite' parçasıyla Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giren ilk Güney Koreli sanatçı oldu. Cumhurbaşkanı Moon, "K-pop tarihinde yeni bir sayfa" yorumunu yaptı. -