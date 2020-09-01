Akşam Postası | 1 Eylül 2020
Gün içerisinde olan tüm önemli olayları bir araya topladık. Akşam Postası sana günü özetlemek için geliyor.
01 Eylül 2020, Salı 17:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beştepe'de bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Devamını oku...
- Corona virüse yakalanan Ali Babacan tedavisine hastanede devam edecek. Devamını oku...
- Hangi illerde vaka sayısı artıyor? Yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca açıkladı. Devamını oku...
- Barış Atay’a saldıranların kimlikleri tespit edildi. Devamını oku...
- Akit TV’nin Anıtkabir ile ilgili altyazısı hakkında inceleme başlatıldı. Devamını oku...
- Pozitif vakaların 8 Ağustos'tan sonra sisteme girilmediği ortaya çıktı. Devamını oku...
- Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor.Devamını oku...
- İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün başladı! Cezası var.Devamını oku...
- Bir kentimizde 262 corona virüslü kişi evlerinde bulunamadı.Devamını oku...
- Altına yatırım yapanlar dikkat! Yönünü değiştirdi.Devamını oku...
Dünya
- Yunanistan, Kapalı Maraş’ın açılmasını engellemek için harekete geçti. Devamını oku...
- Oruç Reis'in çalışmaları için Navtex ilan edildi! Süre 12 Eylül'e uzatıldı. Devamını oku...
- Avrupa'nın en yüksek gelgit akıntılarına sahip alanlarından biri, Fransa'daki Saint Malo’dur. Gelgit seviyesi yılın belli zamanlarında bu muhteşem görüntüleri oluşturur ve dev dalgalara ev sahipliği yapar. - Devamını oku...
- Abu Dabi'de meydana gelen kum fırtınasının ortasında mahsur kalan aile - Devamını oku...
- Güney Koreli BTS grubu tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de yükselişini sürdürüyor. Grup, 'Dynamite' parçasıyla Billboard Hot 100 listesine ilk sıradan giren ilk Güney Koreli sanatçı oldu. Cumhurbaşkanı Moon, "K-pop tarihinde yeni bir sayfa" yorumunu yaptı. - Devamını oku...
Magazin
- Paris’te yaşanan trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Diana Spencer’ın son anlarında yanında olan itfaiyeci Xavier Gourmelon yıllar sonra konuştu. Lady Diana’nın son ana kadar hayatı için mücadele ettiğini söyleyen Gourmelon, “ambulansa alındığında yaşıyordu” dedi. Devamını oku...
- Gonca Vuslateri, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü oyuncu, başrolde yer almak istediği projeye, "ailevi problemlerin var" denilerek kabul edilmeyişini gözyaşları içerisinde anlattı. Devamını oku...
- Eda Taşpınar’ın yeni aşkı, oyuncu Çağrı Atakan’ın eski sevgilisi Eda A.’ya şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Hatta ‘Yaralama’, ‘Tehdit ve hakaret’ suçlarından iki ayrı dava açılmıştı. Bu olay üzerine Eda Taşpınar’ın Çağrı Atakan’dan ayrılma kararı aldığı söylendi. Ama Çeşme tatiline devam eden Eda sorulara yanıt vermedi. Ağzını bıçak açmadı. Devamını oku...
Spor
- UEFA Kupası'ndaki 3 temsilcimizin rakipleri belli oldu - Devamını oku...
- Olimpik Lyon Kadın Futbol Takımı 5. kez üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Wolfsburg'u 3-1 yenen Lyon, zafere ulaştı. - Devamını oku...
- Nihat Özdemir: 2. Lig ve 3. Lig için yayın hakları anlaşması sağladık - Devamını oku...
- Ronaldinho belgeseli geliyor: Happiest Man in the World - Devamını oku...
- Formula 1 uzun bir aradan sonra Türkiye'ye geri döndü. 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak olan grand prix'ye seyirciler de alınacak. Biletler ise 30 lira olacak. - Devamını oku...
- Lionel Messi sağlık testlerinden sonra sezonun ilk antrenmana da katılmadı. - Devamını oku...
- Galatasaray'dan ayrılan Japon savunmacı Yuto Nagatomo'nun yeni takımı Marsilya oldu. - Devamını oku...
- Fenerbahçe, Max Kruse'ye 160 milyon liralık dava açtı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Beyran çorbası
- Fırında sebze kızartması
- Kepekli makarna
- Galeta unlu tatlı
Günün videosu: Avrupa'nın en yüksek gelgit akıntılarına sahip alanlarından biri, Fransa'daki Saint Malo’dur. Gelgit seviyesi yılın belli zamanlarında bu muhteşem görüntüleri oluşturur ve dev dalgalara ev sahipliği yapar.
BUNLARI DA OKUYUN