Akşam Postası | 1 Eylül 2021

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %21,7 büyüdü. Devamını oku...

Bahçeli'den 'seçim barajı' ile ilgili çok net açıklama. Devamını oku...

Antalya'da büyük skandal! ATV araçlarıyla gelip caretta caretta yuvalarını ezdiler...Devamını oku...

Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu 6 Eylül'de başlıyor. Devamını oku...

Çanakkale'de yangın! Bekirler köyü yanıyor! Ekipler sevk edildi. Devamını oku...

3 kızını öldüren babanın ilk ifadesi ortaya çıktı! 'Çocuklarım benden soğumuştu' Devamını oku...

Hız sınırı 30 kilometreye düşüyor! Tartışma yarattı! Türkiye'de olursa... Devamını oku...

Taliban, yeni hükümet için tarih verip duyurdu: Kadın bakan olmayacak! Devamını oku...

Aşı şişesinin içinden çıktı! Dünya şokta! Hemen toplatıldı. Devamını oku...

Son dakika: Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na Katar Havayolları'na ait bir uçak indi. Devamını oku...

Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise 30 Ağustos'ta Ankara'da sahne aldı. Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Hadise'nin dansı ise olay oldu. Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den kötü haber geldi. Karadeniz turuna çıkan Havva Öztel haberi Instagram hesabından duyurdu. Öztel, yaptığı paylaşımına "Sayılı gün çabuk geçer" notunu düştü. Devamını oku...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy, yıllardır tekneyle açılıp balık tutuyor. Balık tutma tutkularıyla bilinen ikiliye yeni bir isim de dahil. Burak Özçivit, sonunda istediği tekneyi buldu ve balık avına çıktı. Devamını oku...

'Survivor 2021' yarı finalinde elenen, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayşe Yüksel, kendisine yöneltilen soru üzerine magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklamaya imza attı. Devamını oku...

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Haldun Demirhisar'la görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya ve Demirhisar'ın evdeki fotoğraflarının sızması üzerine Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak bir iddia geldi. Devamını oku...

Türkiye, Dünya Kupası eleme grubunda bu akşam Karadağ ile karşılaşacak. Grupta 3 maçta 7 puan toplayan Türkiye lider konumda bulunuyor. - Devamını oku...

Milli Takımda Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İki oyuncunun yerine alınan isimler Rıdvan Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı. - Devamını oku...

Adana Demirspor'un Samet Aybaba'nın ardından yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. Montella 2 yıllık sözleşmeye imza attı. - Devamını oku...

Barcelona'nın yeni 10 numarası belli oldu. Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından takımın yeni 10 numarası Ansu Fati oldu. - Devamını oku...

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi bitti. Peki hangi liglerde devam ediyor? - Devamını oku...

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşandı. Mauricio Lemos, Germinal Beerschot'a kiralandı. - Devamını oku...