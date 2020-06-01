Türkiye Akşam Postası | 1 Haziran 2020

Akşam Postası | 1 Haziran 2020

Türkiye

Akşam Postası | 1 Haziran 2020

Haziran ayının ilk gününden merhaba. Günün en önemli gelişmelerini senin için bir araya gerdik. Yurttan ve dünyadan haberler tek seferde şöyle:

01 Haziran 2020, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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Dünya

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Spor

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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Un çorbası
  • Pirinçli soğan dolması 
  • Piyaz 
  • Tiramisu

Tarifler için tıklayın.

Günün videosu


Günün anketi

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