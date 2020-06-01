Akşam Postası | 1 Haziran 2020
Haziran ayının ilk gününden merhaba. Günün en önemli gelişmelerini senin için bir araya gerdik. Yurttan ve dünyadan haberler tek seferde şöyle:
01 Haziran 2020, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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Gündem
- Yasaklar kalktı! İşte bugünden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...Devamını oku...
- Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı. Devamını oku...
- Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başlıyor.Devamını oku...
- Yarım dönemlik asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatıyor.Devamını oku...
- 'Ezan' tartışmasında öldürülen Barış Çakan'ın babası olay anını anlattı.Devamını oku...
- Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vaka yok.Devamını oku...
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş İzmir’e yapıldı. İşte havalimanından görüntüler...Devamını oku...
- Erdoğan, karantina dönemini nasıl geçirdi? İşte 82 günlük süreç.Devamını oku...
- 48 gün sonra toplanacak Meclis'in ilk gündem maddesi bekçiler.Devamını oku...
Dünya
- İkinci dalga endişesi yaşanan Japonya'da öğrencilerde corona virüs çıktı. Okullar kapatıldı.Devamını oku...
- ABD'de korku dolu anlar. Tanker sürücüsü aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü.Devamını oku...
- ABD'de siyahi George Floyd’u boğarak öldüren polis hakkında gelişme.Devamını oku...
- Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolar karşılığında satın aldı Devamını oku...
- Elon Musk'tan Rusya’ya yanıt: Uzun vadeli işbirliğine güveniyoruz Devamını oku...
- John Wick filmleri, ismini Keanu Reeves "yanlış söylediği" için değiştirmiş Devamını oku...
- Van Gogh Müzesi’nden 4K videolarla sanal tur Devamını oku...
- Hollandalı bir fotoğrafçı, yapay zekâ yardımıyla Fransız İmparator Napolyon Bonaparte’ın gerçeğe yakın bir portesini oluşturdu. Devamını oku...
Spor
- Ozan Kabak: 'Ben Galatasaraylıyım, Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok' - Devamını oku...
- Rıdvan Dilmen mart ayında corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...
- Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş bugün 68 yaşına bastı. - Devamını oku...
- Beşiktaş yeni sponsoru Beko ile anlaşmasının detaylarını açıkladı. Kasaya girecek para 2 yıl için toplam 42 milyon lira + KDV. - Devamını oku...
- Lionel Messi corona virüsle ilgili ilk kez konuştu. Messi, salgının ardından hiçbir şeyin aynı olmayacağını düşünüyor. - Devamını oku...
- LeBron James ABD medyasını eleştirdi: 'Bunu neden göstermiyorsunuz?' - Devamını oku...
- Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Floyd için sessiz kalanları eleştirdi. - Devamını oku...
- Misimovic'in kariyerine dair tek pişmanlığı Galatasaray'a transfer olmak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası
- Pirinçli soğan dolması
- Piyaz
- Tiramisu
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