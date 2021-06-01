Akşam Postası | 1 Haziran 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskelerin ne zaman çıkacağını açıkladı -Devamını oku...

Ücretsiz izin hakkı sona eriyor! Çalışanın rızası istenecek -Devamını oku...

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialara soruşturma başlatıldı -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Alman BioNTech aşısıyla ilgili flaş gelişme -Devamını oku...

Yeni seyahat kuralları belli oldu -Devamını oku...

Aşı randevu sırası gelen 50 yaş üstü için Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama -Devamını oku...

İlk kez görüldü! Bu belirti varsa Hindistan mutasyonu olabilir… -Devamını oku...

Dünya Sağlık Örgütü'nden Sinovac aşısı kararı -Devamını oku...

Kuş gribinin H10N3 türü Çin'de ilk kez bir insanda belirlendi -Devamını oku...

Geçen günlerde final yapan 'Sefirin Kızı' dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek’ten hayranlarına güzel bir haber geldi. Akyürek'in yeni projesi belli oldu. - Devamını oku...

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı’nın evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Çıkan iddialara Elmas yanıt verdi. - Devamını oku...

Mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde yer alan oyuncu Anıl Altan, ikinci kez kaslarını sergilediği bir kareyi yayınladı. Altan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Pelin Akil ise çocuklarının babasının yeni pozuna kayıtsız kalamadı. - Devamını oku...

Survivor'ın yıldız yarışmacısının sunacağı, formatı yerli bir yarışma olan ‘Operasyon’, yakında Kanal D’de ekrana gelecek. 10’ar kişiden oluşan iki takımın yer aldığı ‘Operasyon’un yarışmacıları, askerler gibi eğitimden geçiyor. Çadırlarda kalan yarışmacılara günde bir öğün yemek veriliyor, kaybeden ekipten her hafta bir kişi eleniyor. - Devamını oku...

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, merak edilen sorulara yanıt verdi. Ortaoyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtlayan Şensoy, babasıyla ilgili anekdotları anlatırken bir itirafta bulundu: Babam benimle gurur duyduğunu hiç söylemedi. - Devamını oku...

Sosyal medyadaki sınırı aşan yorumlardan Çağla Şıkel de nasibini aldı. Ünlü model, tepki çeken mesaja yanıt verdi. - Devamını oku...

Mesut Özil, ortağı olduğu kulübü ilk kez açıkladı! -Devamını oku...

Galatasaray'da Onyekuru Olympiakos yolcusu -Devamını oku...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duyurdu! Emre Belözoğlu için flaş karar… -Devamını oku...

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'le yollar ayrılıyor mu? -Devamını oku...