Akşam Postası | 1 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:
01 Kasım 2020, Pazar 17:46 Son Güncelleme:
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Gündem
- İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor. İşte deprem ile ilgili dakika dakika önemli gelişmeler... Devamını oku...
- Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, corona virüsten hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Hatay'da damat, gelini yol kenarında tekme tokat dövdü. Devamını oku...
- İzmir'de yıkılan apartmanın eski yöneticisinden dehşete düşüren ifadeler.Devamını oku...
- Bakan Koca, coronaya yakalanan Soylu'nun son durumunu açıkladı.Devamını oku...
- 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarını tutamadı. Devamını oku...
- Müteahhit dedenin yaptırdığı Emrah Apartmanı'nda iki torunu öldü. Devamını oku...
- İçişleri'nden, CHP'li Böke'nin AFAD çadırlarıyla ilgili iddiasına yalanlama geldi.Devamını oku...
Dünya
- Türkiye ve Azerbaycan arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Devamını oku...
- İspanya'da OHAL 5 ay uzadı, protestocular şehri yağmaladı. Devamını oku...
Magazin
- Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir - Seferihisar’daki depremle büyük bir panik yaşadığını anlattı. Devamını oku...
- Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Sokaklardan sahnelere kadar hayatı ile dikkat çeken Doğuş, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu programa, çarpıcı açıklamalarıyla damga vurdu. 46 yaşındaki şarkıcı, hayatının kırılma noktasını açıkladı. Devamını oku...
Spor
- İzmir'de yaşanan depremde ölen kişilerin sayısı ne yazık ki artıyor. Hayatını kaybedenlerden biri de Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz oldu. Kaygusuz için hem kulübün resmi hesabından hem de aktör Rıza Kocaoğlu'ndan başsağlığı mesajı geldi. - Devamını oku...
- 4 maçtır Juventus formasından uzak kalan Cristiano Ronaldo'nun corona virüsü atlattığı öğrenildi. Ronaldo bu hafta sahalara geri dönecek. - Devamını oku...
- Trabzonspor'un yeni direktörü Tamer Tuna olacak - Devamını oku...
- Abdullah Avcı, Antalyaspor'la anlaştı. Avcı'nın küçük bir hayranı "Antalya'ya geliyor musun?" diye sorunca Avcı da "Evet" cevabını verdi. Resmi anlaşmanın yakında açıklanması bekleniyor. - Devamını oku...
- 32 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, bugün defnedildi. Memleketi Antalya'da toprağa verilen Dilay Kemer'in ailesi büyük acı yaşadı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Biftek kızartma
- Pirinç pilavı
- Sütlaç
Günün videosu
Kurtarma çalışmalarında beton çöktü, 3 kişi boşluğa düştü! O anlar kamerada
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