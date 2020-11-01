Akşam Postası | 1 Kasım 2020

İzmir'de yaşanan depremde ölen kişilerin sayısı ne yazık ki artıyor. Hayatını kaybedenlerden biri de Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz oldu. Kaygusuz için hem kulübün resmi hesabından hem de aktör Rıza Kocaoğlu'ndan başsağlığı mesajı geldi. -