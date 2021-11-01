Akşam Postası | 1 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. F-35 kriziyle ilgili konuşan Erdoğan, "Biden, elimden geleni yapacağım' dedi." diye konuştu. Devamını oku...

Okullar kapanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama. Devamını oku...

MSB'den tezkeredeki 'yabancı asker' tartışmasıyla ilgili açıklama. Devamını oku...

TÜBİTAK'ta görevli Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar evinde ölü bulundu! ...Devamını oku...

Konya narkotik polisi tarafından 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın otomobiliyle 60 kilometre kaçtığı, takip sırasında çarptığı otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı. Devamını oku...

Rusya, Taliban ile arabuluculuk yaptığını açıkladı. Devamını oku...

Özlem Türeci: Birkaç yıl daha koronavirüsle uğraşacağız. Devamını oku...

Şok olay! Hitler’e koronavirüs aşı pasaportu! Devamını oku...

Avustralya Başbakanı Morrison, Macron'un ithamlarını reddetti. Devamını oku...

Tokyo’da Joker kostümü giymiş bir saldırgan trende 17 kişiyi bıçakladıktan sonra vagonu ateşe verdi. Devamını oku...

Usta oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, şimdi ise Tarkan’a yaptığı göndermeyle dikkat çekti. Tuğba Ekinci’nin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Devamını oku...

Yaz aylarında paylaştığı bikinili kareleriyle dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Eda Taşpınar, sosyal medya sayfasından paylaştığı mini şortuyla dikkat çekti. Devamını oku...

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolüyle büyük beğeni toplanmıştı. Şu sıralar Kanunsuz Topraklar dizisinde boy gösteren Esra Bilgiç, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Esra Bilgiç, bir reklam çekimi için Pakistan’a gitti. Esra Bilgiç, reklam setinde yaptıklarıyla herkesi bezdirdi. Devamını oku...

Edis ve Zeynep Bastık'ın bir partide dans ederken çekilmiş videoları uzun süre sosyal medyada gündem olmuş ve konuşulmuştu. Edis, haftalar sonra konuyla ilgili ilk kez konuştu. Devamını oku...

Tuvana Türkay, ‘Yasemin Şefik+1’ podcast programına konuk oldu. Aşk hayatı hakkında konuşan oyuncu “Bir kaşar peynir, bir simitle yazılmadığım kaldı. Ben ilişkiler konusunda önce hiç istemez gibi görünürüm. Duygusal olduğumu karşı taraf anlar. Elimi tutan alır” dedi. Devamını oku...

Everton'da Cenk Tosun 7 ay sonra ilk kez maç kadrosunda - Devamını oku...

Sporting-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek - Devamını oku...

Galatasaray'da Manchester City modeli! Niğde Anadolu'yu satın aldılar - Devamını oku...

Golf Federasyonu'nun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu - Devamını oku...

Tottenham Nuno Espirito Santo ile yolları ayırdı - Devamını oku...

Beşiktaş'ın Sporting kadrosu belli oldu: 5 kritik eksik. - Devamını oku...