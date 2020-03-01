Akşam Postası | 1 Mart 2020

Gündem

Türkiye, 34 askerimizin şehit olmasının ardından, Esed rejimine ait 2 Rus yapımı savaş uçağını düşürdü. -Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.-Devamını oku...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son birkaç gün içinde Avrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mülteci sayısı 80 bin 888 oldu. Bu sayı önümüzdeki günlerde artış gösterebilir" dedi. -Devamını oku...

Dünya

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi. Çİn'de yapılan araştırmaya göre, SARS’tan bin kat daha bulaşıcı olduğu belirlenen virüsün, gözden bile girdiği ortaya çıktı.﻿﻿﻿﻿-Devamını oku...

İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.-Devamını oku...





Spor





Magazin

Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, yine mahkemelik oldu. Hırsızlık yaptığı için Brezilya'da cezaevine giren Doğan, şimdi de Karaca'nın arkadaşı Ali Haykır tarafından dava edildi. Devamını oku...

Arda Kural: Sürekli varoluşumu sorguladım. Artık namaza ara verdim. Evrensel enerjiye inanıyorum. Devamını oku...

Günün menüsü



