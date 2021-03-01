Akşam Postası | 1 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sokağa çıkma yasağı ve yüz yüze eğitim ile ilgili önemli gelişme! Kabine toplandı... Ermenistan karıştı! Protestocular hükümet binasını bastı. ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Saniye’si Selin Yeninci, corona virüse yakalandı. Evde tedavi gören Yeninci'nin durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu şimdi yoğun bakımda. Daha fazlası için Akşam Postası.
01 Mart 2021, Pazartesi 18:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Sokağa çıkma yasağı ve yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme! Kabine toplandı... Devamını oku....
- Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıklayacak! Anayasa için milat olacak. Devamını oku....
- Uzman isimden İstanbul depremi uyarısı! Bu ilçeler etkilenecek.Devamını oku....
- Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi. Devamını oku....
- Yıllarca dua ettikleri asırlık türbeyi açınca şoka uğradılar!Devamını oku....
- Çiğ köfteciye saldırıp 'İstediğimi döverim' diyen şahıs için flaş karar.Devamını oku....
- Ermenistan karıştı! Protestocular hükümet binasını bastı. Devamını oku...
- Fransa'da yolsuzluktan yargılanan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'e hapis cezası! Devamını oku...
- Rusya'da bir şehir dondu: Vatandaşlar her şeyi bırakıp kaçtı. Devamını oku...
- Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küller temizlenemiyor. Devamını oku...
- ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Saniye’si Selin Yeninci, corona virüse yakalandı. Evde tedavi gören Yeninci'nin durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu şimdi yoğun bakımda... Sevenlerinden oyuncuya destek ve dua mesajları yağdı. - Devamını oku...
- Yeşilçam oyuncusu Selda Alkor, Bir süredir ekranlarda yer almamasının kendi tercihi olmadığını belirterek, “Belli bir yaştan sonra yapımcılar bizi tercih etmiyor. Fiziksel görünümümüzden dolayı yer verilmiyor bize. Halbuki biz kendi yaşımızın güzeli insanlarız. Hep genç insanların aşkları ve hikayeleri yer alıyor dizilerde” dedi. - Devamını oku...
- Seren Serengil'in Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin Melis Sezen'le paylaştığı fotoğrafa yaptığı "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumu sosyal medyada alay konusu olmuştu. Dizinin yapım şirketi Medyapım, Seren Serengil'e ilginç bir gönderme yaptı. - Devamını oku...
- Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar’ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu. - Devamını oku...
- Birçok manken, oyuncu, blogger, influencer ve fenomen, Büyükçekmece'deki Alkent Villaları'nda buluştu. Pandemiye hiçe sayarak kaçarak parti yaptılar. Ünlü isimler sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Ne maske ne de sosyal mesafe vardı. - Devamını oku...
- Spor Bakanı'ndan seyircili maç açıklaması: Mart ayını hedefliyoruz - Devamını oku...
- Barcelona şu sıralar Barçagate operasyonuyla çalkalanıyor. Kulübün eski başkanlarından Jose Maria Bartomeu da bu kapsamda gözaltına alındı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin forveti Samatta, Fazıl Say'ı bile çıldırttı - Devamını oku...
- Dün akşam oynanan haftanın maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi ise Cüneyt Çakır'dı. İki hakem de bir sonraki hafta maçlarına atanmadı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- MERCİMEK ÇORBASI
- TAVUK SOTE
- PATLICAN SALATA
- AĞLAYAN KEK
BUNLARI DA OKUYUN