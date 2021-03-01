Akşam Postası | 1 Mart 2021

Sokağa çıkma yasağı ve yüz yüze eğitim ile ilgili flaş gelişme! Kabine toplandı...

Rusya'da bir şehir dondu: Vatandaşlar her şeyi bırakıp kaçtı.

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin Saniye’si Selin Yeninci, corona virüse yakalandı. Evde tedavi gören Yeninci'nin durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu şimdi yoğun bakımda... Sevenlerinden oyuncuya destek ve dua mesajları yağdı. - Devamını oku...

Yeşilçam oyuncusu Selda Alkor, Bir süredir ekranlarda yer almamasının kendi tercihi olmadığını belirterek, “Belli bir yaştan sonra yapımcılar bizi tercih etmiyor. Fiziksel görünümümüzden dolayı yer verilmiyor bize. Halbuki biz kendi yaşımızın güzeli insanlarız. Hep genç insanların aşkları ve hikayeleri yer alıyor dizilerde” dedi. - Devamını oku...

Seren Serengil'in Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere'nin Melis Sezen'le paylaştığı fotoğrafa yaptığı "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" yorumu sosyal medyada alay konusu olmuştu. Dizinin yapım şirketi Medyapım, Seren Serengil'e ilginç bir gönderme yaptı. - Devamını oku...

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından belirlenen ve Oscar’ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, bu yıl 78. kez sahiplerini buldu. - Devamını oku...