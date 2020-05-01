Akşam Postası - 1 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
01 Mayıs 2020, Cuma 16:06 Son Güncelleme:
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Gündem
İçişleri Bakanlığı, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 15 kişinin gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı. Devamını oku...
3 günlük yasak boyunca nereler açık olacak? Yasağa uymamanın cezası ne? Devamını oku...
65 yaş ve üstü için açıklama: Sağlık açısından etkisi aylar sonra belli olacak. Devamını oku...
Kentte, sokağa çıkabilmek için akılalmaz yöntem: Köpek satın alıyorlar.Devamını oku...
Tüm tedbirlere uyan bu ilimize 2 haftadır corona virüs giremiyor.Devamını oku...
Dünya
ABD'de yayınlanan bir rapora göre, salgın 2 yıl sürebilir ve dünya nüfusunun üçte ikisi bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyecek. Devamını oku...
Vladimir Putin'in Japonya'ya gönderdiği kedi karantinaya alındı. Devamını oku...
Trump, corona virüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı. Devamını oku...
Magazin
Karantina hepimizi sadeleştirdi: Ünlü isimlerin makyajsız paylaşımları. Devamını oku...
16 Nisan'da boşandığı eşi Ebru Şallı'dan olan oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Devamını oku...
1 milyon TL kazanan Ezhel kendini ödüllendirdi. Devamını oku...
Meryem Uzerli, corona virüs salgını nedeniyle eve kapanmıştı. Uzerli tedbirleri gevşetmeye başlattı.Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Düğün çorbası tarifi
- Kavurma tarifi
- Pirinç pilavı tarifi
- Kadayıf sarma tatlısı tarifi
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Günün köşe yazısı
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