Akşam Postası | 1 Mayıs 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Bakan Koca'dan kritik Sputnik V aşısı açıklaması, aşılar ne zaman gelecek? İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan iyi haber! Daha fazlası için Akşam Postası.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu -Devamını oku...
Bakan Koca'dan kritik Sputnik V aşısı açıklaması, aşılar ne zaman gelecek? -Devamını oku...
Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması! -Devamını oku...
Şanlıurfa'da çürümüş bebek cesedi bulundu -Devamını oku...
İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı -Devamını oku...
Ümit Özat siyasete giriyor! Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu -Devamını oku...
İçişleri'nden son dakika çalışma izin belgesi açıklaması -Devamını oku...
Bayıltan sıcaklar kapıda, meteorolojiden uyarı -Devamını oku...
Bakan Varank açıkladı! KOSGEB destek programına başvurular başlıyor -Devamını oku...
KKTC'de yeni koronavirüs tedbirleri belli oldu -Devamını oku...
Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem -Devamını oku...
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Nesrin Cavadzade'den sorulara telefonlu önlem -Devamını oku...
Tamer Karadağlı ve kız arkadaşı Iraz Yıldız savcılığa koştu -Devamını oku...
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan iyi haber! -Devamını oku...
Mostafa Mohamed için Galatasaray'a Zamalek'ten flaş açıklama -Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Soğuk ayran aşı çorbası
- Etli taze fasulye
- Enginar salatası
- Dondurmalı irmik helvası