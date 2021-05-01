Türkiye Akşam Postası | 1 Mayıs 2021

Akşam Postası | 1 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 1 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Bakan Koca'dan kritik Sputnik V aşısı açıklaması, aşılar ne zaman gelecek? İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan iyi haber! Daha fazlası için Akşam Postası.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu -Devamını oku...

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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Soğuk ayran aşı çorbası
  • Etli taze fasulye
  • Enginar salatası
  • Dondurmalı irmik helvası

Tarifler için tıklayın


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