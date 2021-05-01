Akşam Postası | 1 Mayıs 2021

İstanbul'da nöbetçi eczanelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu -Devamını oku...

Bakan Koca'dan kritik Sputnik V aşısı açıklaması, aşılar ne zaman gelecek? -Devamını oku...

Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması! -Devamını oku...

Şanlıurfa'da çürümüş bebek cesedi bulundu -Devamını oku...

İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı -Devamını oku...

Ümit Özat siyasete giriyor! Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu -Devamını oku...

İçişleri'nden son dakika çalışma izin belgesi açıklaması -Devamını oku...

Bayıltan sıcaklar kapıda, meteorolojiden uyarı -Devamını oku...

Bakan Varank açıkladı! KOSGEB destek programına başvurular başlıyor -Devamını oku...

KKTC'de yeni koronavirüs tedbirleri belli oldu -Devamını oku...

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem -Devamını oku...

Bir süredir göğsündeki ağrı nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın, dün ameliyat masasına yattı. -Devamını oku...

Survivor'dan elenen İlayda Şeker'den dikkat çeken açıklamalar: İnsan bazen bir dönüm noktasına geliyor -Devamını oku...

Barış Murat Yağcı: Linç yiyeceğimi bile bile kendime, aileme, sevenlerime ve yeni nesle bir şeyler bırakmak istedim -Devamını oku...

Nesrin Cavadzade'den sorulara telefonlu önlem -Devamını oku...

Tamer Karadağlı ve kız arkadaşı Iraz Yıldız savcılığa koştu -Devamını oku...

Mert Nobre sürprizi! İşte yeni takımı -Devamını oku...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan iyi haber! -Devamını oku...

Mostafa Mohamed için Galatasaray'a Zamalek'ten flaş açıklama -Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Soğuk ayran aşı çorbası

Etli taze fasulye

Enginar salatası

Dondurmalı irmik helvası

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