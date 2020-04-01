Akşam Postası | 1 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
01 Nisan 2020, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan, İBB'nin yardım kampanyası ile ilgili konuştu. Erdoğan, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir." dedi. Devamını oku...
- Bakan Soylu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yardım toplama kampanyasının durdurulmasına ilişkin bir soruya yanıt verdi. Devamını oku...
- Corona virüs ile mücadele Türkiye'de en merak edilen sorulardan birisi olan 'sokağa çıkma yasağı'nın uygulanıp uygulanmayacağına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklık getirdi. Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor. VakıfBank destek çağrısına önemli bir destek yaptı.Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüs nedeniyle "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" deyip 7 aylık maaşını vererek başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na iş dünyasından büyük destek geldi. Devamını oku...
- Vuhan'da corona virüsle mücadelede ön safta yer alan Prof. Wang Yuguang Türk halkına önerilerde bulundu.Devamını oku...
Dünya
- Ukrayna’da corona virüsün ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi ilindeki insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın böyle af diledi. Devamını oku...
- Salgının başladığı Çin'de belirti göstermediği halde corona virüs vakası olan kişilerin sayısı açıklandı.Devamını oku...
- Las Vegas'ta evsiz vatandaşların açık otoparklarda betonun üzerinde karantinaya alınması büyük yankı uyandırdı.Devamını oku...
- Putin’in, bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında tokalaştığı başhekimde corona virüs tespit edilmesinin ardından uzaktan çalışma sistemine geçtiği açıklandı.Devamını oku...
- İspanya'da son 24 saatte 864 insan can verdi, vaka sayısı 100 bini geçti. ABD Başkanı Trump gelecek iki haftanın çok zor ve acı verici geçeceğini söyledi. Devamını oku...
Magazin
- Victoria's Secret modeli Alexina Graham, corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
- Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre, Sıla’nın eşi Hazer Amani dükkanını kapatmak zorunda kaldı.- Devamını oku...
- Kendisini iyi hissetmeyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam hastaneye kaldırıldı. Kontrol amaçlı hastaneye yatışı yapılan Tatlıtuğ'un corona virüsten şüphelendiği ileri sürüldü. - Devamını oku...
- Nina Dobrev corona virüsten bulaşık eldiveniyle korundu. -Devamını oku...
Spor
- UEFA bugünkü video konferans sonrasında kararını verdi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları temmuz-ağustos aylarında oynanacak. -Devamını oku...
- NBA'in en değerli oyuncularından biri olan Kevin Durant, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakasına konu oldu. Afyon Belediyespor, Brooklyn Nets'te oynayan Kevin Durant'i transfer ettiğini açıkladı. Sonra açıklamanın şaka olduğu itiraf edildi. -Devamını oku..
- Chelsea'nin eski oyuncusu ve şimdiki genç takım antrenörü Ashley Cole'ün kötü bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Cole'ün 10 yıl önce de soyulan evinin 21 Ocak'ta ikinci kez soyulduğu öğrenildi. Cole, sandalyeye bağlanarak tehdit edildi ve ailesine ait değerli eşyalarının büyük kısmı da çalındı. -Devamını oku...
- Corona virüsün korkutucu yüzünün yanında iyileşen kişilerden gelen haberler yüreklere su serpiyor. Los Angeles Lakers'ın iki oyuncusu corona virüse yakalanmıştı. 2 oyuncudan da iyi haber geldi ve NBA'de iyileşen oyuncu sayısı 6 oldu. -Devamını oku...
- Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya corona virüs hastalarının tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor. Hastanenin maliyeti 3 buçuk milyon euro. -Devamını oku...
Günün menüsü
- Tarhana çorbası tarifi
- Türlü yemeği tarifi
- Şehriyeli bulgur pilavı tarifi
- İncirli ekmek kadayıfı tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
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