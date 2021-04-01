Akşam Postası | 1 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Kısa çalışma ödeneği son buldu! Yeni destek geliyor! Çin aşısı Sinovac ile ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması. Turşu tesisindeki iğrenç görüntülerle ilgili flaş gelişme. Daha fazlası için Akşam Postası.
01 Nisan 2021, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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Kısa çalışma ödeneği son buldu! Yeni destek geliyor! İşte detaylar... Devamını oku...
TBMM'de dün reddedilen Güvenlik teklifi yeniden oylanacak. Devamını oku...
Turşu tesisindeki iğrenç görüntülerle ilgili flaş gelişme. Devamını oku...
Koronavirüs aşısında önemli açıklama! Hangi aşı tercih edilmeli? BioNTech mi Sinovac mı? Devamını oku...
Pazar yerinde kadınları sırayla taciz eden yaşlı adam gözaltına alındı. Devamını oku...
Çin aşısı Sinovac ile ilgili DSÖ'den son dakika açıklaması. Devamını oku...
Yürekleri ısıtan görüntü! Koronavirüsün ailesinden ayırdığı bebeğe anne sevgisi. Devamını oku...
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı. Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye
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