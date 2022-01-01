Akşam Postası | 1 Ocak 2022

Emekli ve memur maaşlarında rekor artış: Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak -Devamını oku...

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı -Devamını oku...

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yüzde 20 arttı -Devamını oku...

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin isabet ettiği bileti satan bayi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum -Devamını oku...

Zam gelmişti: İstanbul'da taksicilerin taksimetre kuyruğu! -Devamını oku...

Omicron varyantı için korkutan uyarı! Yılbaşı sonrası... -Devamını oku...

Zamanaşımı vurgunu! Bankacı Funda hesapları boşalttı -Devamını oku...

İngiltere’de toplam Omicron vaka sayısı 246 bin 780 -Devamını oku...

Banka hesaplarına yanlışlıkla 150 milyon euro gönderdiler! -Devamını oku...

Hamaney'den Süleymani'nin ailesine intikam sözü -Devamını oku...

İyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geride kaldı. Hayatın zorluklarından kısa bir nefes almak için sık sık kendimizi magazine verdik. Ünlülerin sevinçlerine ortak olduk, acılarına biz de üzüldük. İşte 2021’den akılda kalanlar... - Devamını oku...

Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren güzel oyuncu Simay Barlas, Instagram hesabından uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Soner Korkmaz ile ilk paylaşımını yaptı. - Devamını oku...

Kubilay Aka, 'Aşk 101' dizisindeki rol arkadaşı Alina Boz ile yolda yaralı halde kedi bulmuşlardı. Tedavisinin ardından Boz, kediyi sahiplendi. Kubilay Aka'dan açıklama geldi. - Devamını oku...

Merve Boluğur, geçen günlerde Erkan Şen ile görüntülenmiş, "Tanıma aşamasındayız" demişti. İkili tanışmayı geçti, ikinci aşamaya geçti. Gece saatlerinde Akaretler'de el ele görüntülendiler. - Devamını oku...

Hem sahnede hem de sosyal medyada paylaştığı karelerle iddiasını konuşturan Ece Seçkin, yeni yılda Giresun'da bir otelde sahne aldı. Seçkin’in mor renkli saten elbisesi ve derin yırtmacı olay yarattı. - Devamını oku...

2020 yazında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko'nun ayrıldığı iddia edilmişti. Hakko'yu gece gezmesinde görenler ayrıldıklarını düşünmüştü. Yeni bir gelişme yaşandı. - Devamını oku...

Sözleşmesini feshederek Galatasaray'a geri döndü! -Devamını oku...

Galatasaray, Muslera ile sözleşmeyi feshedebilir! Planlar değişti... -Devamını oku...