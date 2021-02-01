Akşam Postası | 1 Şubat 2021

Rapçi eşi Kanye West ile boşanacakları iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashian, çocukları ve kız kardeşleriyle birlikte Karayipler tatiline gitti. 40 yaşındaki ünlü isim, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Kylie Jenner (23), salgının dinmediği Los Angeles’tan yine kaçtı. Ailesiyle Turks & Caicos adalarında tatile çıktı. Geceliği 33 bin dolarlık 11 odalı villada kalıyor. Bu, Kylie’nin bir ayda çıktığı üçüncü tatil oldu.