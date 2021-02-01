Akşam Postası | 1 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Daha fazlası için Akşam Postası. Ege Denizi bugün beşik gibi sallandı. İzmir'de artçıların ardından 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Alkol ve sigarayla ilgili yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de 3 vekilin istifasıyla ilgili 'AK Parti'yi suçlamak yüzsüzlüktür.' dedi. Daha fazlası için Akşam Postası.
01 Şubat 2021, Pazartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Gündem
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Dünya
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Magazin
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Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Sulu köfte
- Kırmızı pancar salatası
- Sakızlı muhallebi
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