Akşam Postası | 1 Temmuz 2020

Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor. Devamını oku...

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı." dedi. Devamını oku...

Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik ahlak dışı paylaşımla ilgili kişi 11 gözaltına alındı . Devamını oku...

Rekabet Kurulu Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açtı. Devamını oku...

Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine askıya alınan uçak seferleri için normalleşme süreci rotası belli oldu. Devamını oku...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda corona virüs test merkezleri kuruldu. Sonuçları 2 saat içinde çıkacak testlerin ücreti de belli oldu. Devamını oku...

Ayasofya için yarın tarihi gün! Ya müze olarak kalacak ya da camiye dönüştürülecek . Devamını oku...