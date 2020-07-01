Akşam Postası | 1 Temmuz 2020
Bugün neler mi oldu? Tek seferde okumak ve gündemden uzak kalmamak için biz sana özetleyelim! İşte Posta ile Akşam Postası.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 17:37 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor. Devamını oku...
- İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı." dedi. Devamını oku...
- Bakan Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'a yönelik ahlak dışı paylaşımla ilgili kişi 11 gözaltına alındı .Devamını oku...
- Rekabet Kurulu Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açtı. Devamını oku...
- Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine askıya alınan uçak seferleri için normalleşme süreci rotası belli oldu. Devamını oku...
- Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Devamını oku...
- İstanbul Havalimanı'nda corona virüs test merkezleri kuruldu. Sonuçları 2 saat içinde çıkacak testlerin ücreti de belli oldu. Devamını oku...
- Ayasofya için yarın tarihi gün! Ya müze olarak kalacak ya da camiye dönüştürülecek. Devamını oku...
- Giresun Valisi Enver Ünlü, dün dere yatağında ölü olarak bulunan 7 yaşındaki İkranur'un ölümüyle ilgili "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil." dedi. Devamını oku...
Dünya
- Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapılarını açmadı. Devamını oku...
- Bodrum'daki pide fiyatları yabancı basında gündem oldu. Devamını oku...
- ABD, corona virüs ilaçlarının tamamını satın aldı! Stoklar tükendi. Devamını oku...
- Google, Adidas ve EA, telefonunuza bağlanan ve futbol sahasında topa vuruşlarınızı ve hareketlerinizi FIFA Mobile'da ödüllere dönüştürebilen akıllı bir ayakkabı tabanı için iş birliği yaptı. - Devamını oku...
- Emmy Rossum pandemiyi altı ay önce görmüş. - Devamını oku...
- DJI, drone destekli arama kurtarma çalışmalarının takibi amacıyla çevrimiçi bir uygulama geliştirdi. Geliştirilen Drone Kurtarma Haritası sayesinde tüm dünyada 200'den fazla acil durum müdahalesi raporlandı ve 400'ün üzerinde insana yardım edildi. - Devamını oku...
Magazin
- Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni Melisa, hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum’daki evlerini ailesine tahsis edince, eşi Başak Dizer’le geceliği 50 bin TL’lik taş evde konaklıyor. Devamını oku...
- Geçtiğimiz hafta Survivor'a veda eden Evrim Keklik, yıldızının bir türlü barışmadığı Nisa'nın elenmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı. Evrim'in "Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun" sözlerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı. Devamını oku...
Spor
- Mario Lemina sakatlığın nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. - Devamını oku...
- Carlo Ancelotti kendi oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı - Devamını oku...
- Emre Kılınç Galatasaray için 4 kulübü reddetti - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Kadayıf sarma tatlısı
Günün videosu: Mersin'de, corona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür amaçlı sanatçılar tarafından sahilde atıl durumdaki sinema binasının duvarlarına sağlıkçıları yansıtan grafitiler çizildi.