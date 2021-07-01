Türkiye Akşam Postası | 1 Temmuz 2021

Akşam Postası | 1 Temmuz 2021

Türkiye

Akşam Postası | 1 Temmuz 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Mücadelemiz bu sözleşmeden çekilmeyle bitmez. - Sağlık Bakanlığı'ndan önemli güncellemeler geldi: AVM, berber, kuaför, güzellik salonu, kırtasiye ve benzeri tüm iş yerlerinde daha önce 1 metre olan sosyal mesafenin 2 metreye çıkarılması ve HES kodu kontrolü zorunluluğunu getirildi. - Kredi kartı kullananlar dikkat: Birçok sektörde taksit sayıları düştü. - TFF'nin kararına göre 2021-2022 sezonunda maçlara stadyum kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınabilecek. Daha fazlası için Akşam Postası.

01 Temmuz 2021, Perşembe 17:56 Son Güncelleme:
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Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Mücadelemiz bu sözleşmeden çekilmeyle bitmez -Devamını oku..

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