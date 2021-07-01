Akşam Postası | 1 Temmuz 2021

Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Mücadelemiz bu sözleşmeden çekilmeyle bitmez -Devamını oku..

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli güncelleme! Dikkat çeken değişiklikler... -Devamını oku...

Yer Gaziantep… Yılanlara 'süt banyosu' yaptırıyorlar! İşte nedeni… -Devamını oku...

Emekli ve memura zam! Tarih belli oldu -Devamını oku...

Araçlarıyla seyahat edeceklere uyarı: HGS bakiyeleri kontrol edilmeli -Devamını oku...

Kredi kartı kullananlar dikkat! Taksit sayısı 3 aya düştü -Devamını oku...

Pfizer/BioNTech aşısı için önemli açıklama! Bir ilk... -Devamını oku...

Bir ülke daha Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı -Devamını oku...

Almanya'da karantina tedbirleri değişiyor -Devamını oku...

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den flaş hamle. - Devamını oku

Üçüncü bebeğini bekleyen ve şimdilerde ailesiyle tatilde olan oyuncu Bergüzar Korel, çocukların görüntülerinin Instagram'dan paylaşılmaması gerektiğini belirtti. - Devamını oku

Uzun süredir yurtdışında yaşayan oyuncu Serel Yereli, küvet başında verdiği iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri üzerine çekti. - Devamını oku

Sanat camiasında bir çok isim ile arası açık olan İrem Derici son olarak komşusu Lerzan Mutlu'yu çıldırttı. - Devamını oku

Manchester United, Borussia Dortmund'tan Jadon Sancho'yu nihayet kadrosuna kattı. Sancho için ödenecek fiyat 85 milyon euro. - Devamını oku...

TFF'nin son dakika açıklamasına göre 2021-2022 sezonunda maçlara stadyum kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınabilecek. - Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı'nın yeni durağı İspanya oldu. Sertaç Şanlı Barcelona ile sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

27 Mayıs 2020'de yapılan düzenlemeye göre; 1 Kasım 2019'dan sonra imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmelerinde, 600 bin TL'yi geçen brüt kazançlarda kulüp % 20, futbolcu da % 20 vergi ödemek zorunda. 31 Mart 2021'de beyanname süresi doldu ancak buna uyan futbolcu sayısı 15. Çoğu futbolcunun haberi dahi yok. - Devamını oku...