Akşam Postası | 10 Ağustos 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte sana olup biteni özetleyeceğimiz Akşam Postası. Bakalım bugün neler oldu?
10 Ağustos 2020, Pazartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem
- Bakan Soylu duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de corona virüs denetlemeleri yapılacak. Devamını oku...
- Yarın yapılacak corona denetimlerine vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak. Devamını oku...
- LGS tercih sonuçları açıklandı! İşte LGS tercih sonucu sorgulama ekranı. Devamını oku...
- Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sını belirledi! Selin Sayek Böke Genel Sekreter oldu.Devamını oku...
- Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevinden uzaklaştırıldı.Devamını oku...
- Anne "Tek kişi değil" demişti, Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme.Devamını oku...
- 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor.Devamını oku...
- Bankalar konut kredisi faizlerini yükseltiyor! İşte krediye göre ödenecek tutar.Devamını oku...
- AK Parti'den, Akşener'e yapılan 'evine dön' çağrısı hakkında açıklama. Devamını oku...
Dünya
- Kuzey Kore Lideri Kim'i karşılarında gören köylüler ne yapacağını şaşırdı. Devamını oku...
- Antalya'ya aylar sonra ilk Rus turist kafilesi geldi. Devamını oku...
- Twitter, TikTok’u satın alabilir Devamını oku...
- Microsoft, 2030 yılında sıfır atık üretecek Devamını oku...
- Google, Play Music uygulamasını kapatıyor Devamını oku...
- Google Earth kullanıcıları Antarktika kıyılarında gizemli bir gemi buldu Devamını oku...
- NASA, Mars'ın etrafındaki ultraviyole ışınları görüntüledi Devamını oku...
- Hint sinemasının dünyaca ünlü yönetmeni Aamir Khan, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle Hindistan'da yarım kalan "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin Türkiye'de çekilecek bir kısmını Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda gerçekleştirecek. Devamını oku...
Magazin
- Kısa süre önce Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini bitiren İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Hacıoğlu, Çağıran'la birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Devamını oku...
- İzmir'de hastaneye kaldırılan Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. "Cemiller ölmez" mesajını paylaşan usta oyuncu sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Devamını oku...
- 2007’de boşandığı Arzu Balkan’dan Zeynep adında bir kızı olan Tamer Karadağlı’nın kalbi uzun zamandır boştu. Oyuncu (53) sosyal medya fenomeni Didem Ceran (39) ile yeni bir aşka yelken açtı. Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakibi PAOK oldu. - Devamını oku...
- Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kayserispor, Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...
- Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova ligin ilk haftasında verilen hakem kararları sonrası ligden çekildi. Maçın hakeminin hakemliği ise askıya alındı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Un çorbası
- Pirinçli soğan dolması
- Piyaz
- Tiramisu
Günün videosu: Hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen'in geçen yıl ‘Baba ve kızları’ notuyla paylaştığı video
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