Akşam Postası | 10 Ağustos 2020

Kısa süre önce Duygu Kumarki ile 4 yıllık evliliğini bitiren İsmail Hacıoğlu, kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başladı. Hacıoğlu, Çağıran'la birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.