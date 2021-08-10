Akşam Postası | 10 Ağustos 2021

YKS baraj puanı düşürüldü -Devamını oku...

Bakan Koca'dan aşı açıklaması! 30 milyona ulaştı -Devamını oku...

Yasaklar geri mi dönüyor? Eylülün ortasında... -Devamını oku...

İstanbul'da orman yangını -Devamını oku...

14 kişilik minibüsten bakın kaç Suriyeli çıktı -Devamını oku...

Şoförlerin ölümcül takograf hileleri! 3 ehliyet kullanan bile var -Devamını oku...

Emekli ve memura zam! Belli oluyor ilk teklif... -Devamını oku...

Eda Nur Kaplan'ın ölümündeki cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme! -Devamını oku...

Putin'den yangın için yeni talimat -Devamını oku...

Yunanistan'daki yangın 20 ülkenin desteğine rağmen söndürülemedi -Devamını oku...

Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelecek olan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan' isimli programın yayın tarihi Sayan’ın hayranları tarafından uzun süredir merak ediliyordu. ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ isimli gündüz kuşağı programının yayın tarihi belli oldu. İşte Seda Sayan’ın izleyiciyle buluşma tarihinin detayları haberimizde… - Devamını oku...

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunumuyla bir tur gemisinde yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü organizatör Erkan Özerman'ın, şarkıcı Edis Görgülü'yü tüm konukların içinde azarlaması geceye damga vurdu. - Devamını oku...

Son olarak 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, sosyal medya sayfasından yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku...

Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti! İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki bir araya geldi - Devamını oku...

2010 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları olan Berdan Mardini, boşanma aşamasında olduğu eşi Fatoş Yelliler’in ihanetiyle sarsıldı. Mardini, sosyal medya sayfasından sert açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Barcelona'dan resmen ayrılan Lionel Messi, PSG ile sözleşme imzalamak için Fransa'ya indi,. Messi, kendisini dün havaalanında bekleyen Fransız taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı ama bugün resmen imzaya geldi - Devamını oku...

Barcelona, Nou Camp'tan Messi fotoğraflarını kaldırıyor - Devamını oku...

Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunun en önemli mimarlarından Rachid Ghezzal, bonservisi konusunda Leicester City ile sağlanan anlaşma sonrası ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. - Devamını oku...

Avcı'ya ödenen 20 milyonu aşkın tazminatın Şampiyonlar Ligi gelirinden kesilmesiyle beraber Fikret Orman tekrar hedefe oturtuldu. Orman'ın kulüpten ihracı gündemde. - Devamını oku...











