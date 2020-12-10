Akşam Postası | 10 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Türkiye'de uygulanacak corona virüs aşısında geri sayım başladı. Taciz iddialarını kabul eden yazar Hasan Ali Toptaş'a verilecek ödül kararı geri alındı. Meteoroloji uyardı, Türkiye 5 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girecek. FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe ve Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüsten; İtalyan efsane Paolo Rossi ise henüz açıklanmayan bir sebepten yaşamını yitirdi. Daha fazlası için Akşam Postası!
10 Aralık 2020, Perşembe 18:09 Son Güncelleme:
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Gündem
- Türkiye'de uygulanacak corona virüs aşısında geri sayım başladı -Devamını oku...
- Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda yapılan incelemelerde sütun başlarında gergi boşluğu tespit edildiği ve çökme riski bulunduğu ifade edildi. -Devamını oku...
- Ortak fırında ekmek pişiren 40 kadın corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
- Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. -Devamını oku...
- Taciz iddialarını kabul eden yazar Hasan Ali Toptaş'a verilecek ödül kararı geri alındı -Devamını oku...
- Meteoroloji uyardı, Türkiye 5 gün sürecek yağışlı havanın etkisi altına girecek -Devamını oku...
- Suriye Cerablus'ta görev yapacak komandolar yola çıktı -Devamını oku....
- İSKİ'de su borçlarına yapılandırma geliyor -Devamını oku...
Dünya
- Gana'da başkanlık seçimlerinde 5 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...
Magazin
- Şarkıcı Simge Sağın karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sağın, ameliyata alındı. - Devamını oku...
- Son olarak Miami'de aldığı evle gündeme gelen Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Subaşı, "O kadın olabilmek için çok şey feda ettim" etti. - Devamını oku...
- Oyuncu Burcu Özberk, Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, bir süredir ilişkilerini gözden uzak yaşıyordu. - Devamını oku...
- Bebek'te kuaför çıkışı görüntülenen oyuncu Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan’a ait 2.3 milyon TL’lik araca binerek uzaklaştı. - Devamını oku...
- Eşi Koronavirüse yakalanan Zeynep Tokuş maske, siperlik ve eldivenle eşinin kaldığı odayı temizledi. - Devamını oku...
Spor
- TFF, eski hakem İhsan Türe'nin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. FIFA kokartlı eski hakem İhsan Türe 74 yaşındaydı. - Devamını oku...
- Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Mehmet Topal'dan 'çingene' suçlamasına cevap: Kanıtlasınlar futbolu bırakırım. - Devamını oku...
- İtalyan efsane Paolo Rossi hayatını kaybetti. 64 yaşında aramızdan ayrılan dünyaca ünlü eski futbolcunun ölüm haberini eşi de doğruladı. Rossi'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Terbiyeli sebze çorbası
- Etli patates yemeği
- Çoban salata
- Yalancı tavuk göğsü
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