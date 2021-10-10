Akşam Postası | 10 Ekim 2021

Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada koronavirüs ve market fiyatları var. Devamını oku...

MHP lideri Bahçeli'den 'HDP' açıklaması: PKK ile ortaklıktır. Devamını oku...

Ulaşımda yeni dönem! İstanbul’da al tüm Türkiye’de kullan…Devamını oku...

Çocuklarda koronavirüs vakaları artışa geçti! Uzman isimden açıklama. Devamını oku...

Evlenmek isteyenlere devletten destek! 24 maaşlık çeyiz yardımı...Devamını oku...

Rusya'da 20 paraşütçü ve 2 mürettebat taşıyan uçak düştü! 19 ölü... Devamını oku...

Suriye’de olay olacak iddia! İşte ABD’nin Kürt devleti oyunu…Devamını oku...

Rehin aldı, kurşun yağdırdı! Şehri ayağa kaldıran anlar...Devamını oku...

İtalya'da koronavirüste kritik gün Pazartesi! Yeniden başlıyor. Devamını oku...

Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni 'James Bond' filmi 'No Time To Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) ile gündemde olan Rami Malek, James Corden'ın programına konuk oldu. 'Mr. Robot' dizisinde yıldızı parlayan ABD'li aktör ve yapımcı Rami Malek (40), 20'li yaşlarında pizza kuryesi olarak çalıştığını ama hayalinin oyunculuk olduğunu söyledi. Bilinmeyenlerini anlatan Malek, keşfedilmek için başvurduğu ilginç yöntemi de anlattı. posta.com.tr/rami-malekin-hayatini-degistiren-telefon-haber-fotograf-2385664-2" target="_blank"> Devamını oku...

Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Gözde Türker karavandan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gözde Türker makyajsız haliyle takipçilerinden tam not aldı. Devamını oku...

Beşiktaş'ın 48 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın ile adını duyuran model Lisaveta Karibskaya sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu. Devamını oku...

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündeminde. Yalçın, yaşananlarla ilgili ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Devamını oku...

2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Hatta çift geçtiğimiz haftalarda ihanet iddialarıyla magazin gündemine gelmişti. Tüm bu haberlerin ardından 38 yaşındaki iş insanı, Nişantaşı'nda bir kadın ile objektiflere yansıdı. Devamını oku...

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sona erdi ve zafer Mercedes'ten Valtteri Bottas'ın oldu. Podyum sırasıyla Bottas, Verstappen ve Perez'den oluştu. Verstappen bu sonuçla pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi. - Devamını oku...

Süper Lig ekibi Konyaspor, daha önce 3 kez takımı çalıştıran Aykut Kocaman'ın bir kez daha takımın başına geleceğine yönelik iddialar için açıklama yaptı. Kulüp, Kocaman iddialarını yalanladı. - Devamını oku...

Dünya Kupası grup maçlarında iki FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya ve Halil Umut Meler'e görev verildi. Halis Özkahya Kazakistan-Finlandiya maçına, Halil Umut Meler ise San Marino-Andorra maçına atandı. - Devamını oku...

Christoph Daum: Türkiye, Kuntz için intihar görevi, kulüp çalıştırmalıydı. - Devamını oku...