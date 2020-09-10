Türkiye Akşam Postası | 10 Eylül 2020

Akşam Postası | 10 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 10 Eylül 2020

Bugün neler oldu tek solukta öğrenmek için Akşam Postası'nı okuyabilirsin. Akşam Postası her akşam aynı saatte senin için hazır!

10 Eylül 2020, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Gündem

Bakan Koca'dan corona virüs tedbirleri hakkında yeni açıklama. -Devamını oku...

Mardin'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması kararı. -Devamını oku...

İşsizlik rakamları açıklandı. -Devamını oku...

İstanbul Bilişim hakkında dolandırıcılık davası açıldı. -Devamını oku...

Kamu Personeli Danışma Kurulu'ndan bir ilk, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. -Devamını oku...

Tıp fakültesi öğrencisi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Bakan Selçuk'tan yeni normal ve uzaktan eğitim açıklaması. -Devamını oku...

Bakan Soylu'dan görevden alınan kaymakamlar için açıklama. -Devamını oku...

Dünya

California'daki orman yangınları nedeniyle San Francisco'da gökyüzü turuncuya büründü. -Devamını oku...

Abe sonrası Japonya'da erken seçim. -Devamını oku...

Magazin

Katie Holmes, Emilio Vitolo ile kafede aşka geldi: Emilio Vitolo nişanlı çıktı! - Devamını oku...

Murat Ceylan: 29 yaşındayım, bu yaşta evlilik ve çocuk iddialı olur! - Devamını oku...

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la biten evliliği hakkında konuştu. Loughnan, Serdar Ortaç'ın nafaka ödemediğini söyledi. - Devamını oku...

Nihal Candan: Sevgilimin eşiyle tanıştım. - Devamını oku...

Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açan Melisa Şenolsun'dan şaşırtan bir hamle geldi! Şenolsun, Instagram'da birçok yakışıklı oyuncuyu takipten çıkardı. - Devamını oku...


Spor

Nainggolan için Inter kararını verdi. -Devamını oku...

Fenerbahçe'de Zajc ile yollar ayrılıyor. -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Domates çorbası
  • İzmir köfte
  • Humus
  • Dudove tatlısı

Tarifler için tıklayın

  • Günün videosu: Dünyanın en temiz ve en berrak akarsuyunu su altı çekimiyle kaydetti



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SIRADAKİ HABER Bakan Koca'dan corona virüs tedbirleri hakkında yeni açıklama