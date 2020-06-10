Akşam Postası | 10 Haziran 2020
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10 Haziran 2020, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan 41 ilin valisini değiştirdi! Sözleriyle tepki çeken Vali Bektaş'ı merkeze çekti. Devamını oku...
- Komedyen Atalay Demirci'nin FETÖ'cü Hakan Şükür'e attığı mesaj ortaya çıktı. Devamını oku...
- Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: Dil sürçmesidir. Devamını oku...
- LGS'ye girecekler dikkat! Bakanlık yeni tedbirleri açıkladı. Devamını oku...
- Uzman isim yeni hastalığa karşı uyardı: Keneler seyahatler nedeniyle kırsaldan şehre yayılabilir.Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine asker uğurlamaları hakkında uyarı gönderildi. Devamını oku...
- Prof. Dr. Seçil Özkan, corona virüste bağışıklık oranlarını verecek olan antikor testlerinin Türkiye genelinde pazartesi günü yapılmaya başlanacağını duyurdu.Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle İstanbul'da kademeli mesai uygulamasına geçilebilir.Devamını oku...
Dünya
- Corona virüsle mücadelede başarılı ülkeler arasında gösterilen Çin, Tayland ve Güney Kore'de yeni vakalar tespit edildi. Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın 'Türkiye ile savaşa hazırız' sözlerine sert bir yanıt verdi. Yunan medyası 'Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı ifadelerini kullandı.Devamını oku...
- Dünya Sağlık Örgütü maske önerisini değiştirdi.Devamını oku...
- Eski NASA astronotu Kathy Sullivan, uzayda yürüyen ilk kadın olmasının ardından şimdi de 'dünyanın en derin noktası'na ulaşan ilk kadın olarak tarihe geçti. Devamını oku...
- Bir döneme damgasını vuran Punk müzik grubu Sex Pistols'ın solisti John Lydon, artık bütün zamanını Alzheimer'a yakalanan karısının bakımıyla uğraşarak geçiriyor. Başkasına güvenemediğini söyleyen Lydon, eşinin her türlü ihtiyacıyla bizzat ilgileniyor.Devamını oku...
- İki yıl öncesine kadar hiçbir partiyi kaçırmayan dünyaca ünlü model Kate Moss, artık dizi izlerken uyuyakalıyor.Devamını oku...
- 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları belli oldu Devamını oku...
- Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp model eşi Hailey Baldwin Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. Çift ıssız koylarda yüzme keyfi yaptı. Devamını oku...
- Hollywood bir süre öpüşmeye ara veriyor Devamını oku...
Magazin
- DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. - Devamını oku...
- Pelin Batu'nun annesi Nevra Batu hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- İki yıl öncesine kadar hiçbir partiyi kaçırmayan dünyaca ünlü model Kate Moss, artık dizi izlerken uyuyakalıyor. - Devamını oku...
- Esra Akkaya aynı maskeyi kullanınca enfeksiyon kaptı. - Devamını oku...
Spor
- Colin Kazım: Polisler 2008'de beni de George Floyd gibi yere yatırdılar - Devamını oku...
- Premier Lig'in başlamasına az bir süre kala Stoke City ile Manchester United arasında Salı günü bir hazırlık maçı oynanması kararlaştırılmıştı. Stoke City teknik direkörü Michael O'Neill'da corona virüs çıkmasından ötürü maç iptal edildi. - Devamını oku...
- Mustafa Denizli: Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların asla zekası yoktur. Artılı sistem diye bir şey olmaz. Ne demek artı? 5'se 5'tir. 7'yse 7'dir. 6+1 ne? - Devamını oku...
- Alp Yalman, Fatih Terim'e başkan olmasını tavsiye etti. Terim ise bu öneriyi reddetti. - Devamını oku...
- Milan'ın oyuncusu Castillejo yol ortasında silahlı soyguna uğradı - Devamını oku...
- Emre Belözoğlu ve Şifo Mehmet, Tahir Karapınar'ı anlattı - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası tarifi
- Acem köftesi tarifi
- Fırında sebze kızartması tarifi
- Şambali tatlısı tarifi
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Günün bulmacası:
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